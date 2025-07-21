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Россия атаковала Киев, Харьков и Ивано-Франковск

  • 21.07.2025, 7:39
Россия атаковала Киев, Харьков и Ивано-Франковск

Удар нанесен дронами и ракетами.

Сегодня ночью Россия осуществила очередной масштабный авиаудар по украинским городам. Под огнем — Киев, Харьков и Ивано-Франковск.

В Киеве в результате удара возникли пожары в жилых домах, загорелись супермаркет и торговые ряды. Обломки упали на территорию детсада. Повреждена наземная часть станции метро «Лукьяновская», она временно не функционирует. По информации ГСЧС Украины, в Киеве один погибший. Ранее власти города сообщали о двух раненых.

В Харькове администрация города сообщила о 12 ударах. В одном из районов выбиты окна в жилом здании, повреждена дорога, трамвайные пути и линия электроснабжения.

В Ивано-Франковске этот налет назвали самым мощным с начала полномасштабных боевых действий в 2022 году. Подтверждены повреждения инфраструктуры в трех населенных пунктах области.

Для атаки российские силы применили дроны, аэробаллистические и крылатые ракеты.

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