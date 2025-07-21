Неожиданное решение: что ждет доллар на этой неделе 21.07.2025, 7:42

Прогноз аналитика.

Прошлая неделя закончилась без существенных колебаний обменного курса белорусского рубля к основным иностранным валютам. Однако курс доллара был у границы годового минимума. Какими могут стать курсы доллара и других валют в ближайшую неделю, рассказывает myfin.by финансовый аналитик Михаил Грачев в традиционном прогнозе.

Прошли у годового минимума

В начале валютных торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в среду, 16 июля, первые сделки начали проходить с курсом USD/BYN 2,9110. Но потом всё вернулось к текущим котировкам, и прошлую неделю курс доллара закончил с минимальным ростом на +0,16%. Курс закрытия прошлой недели USD/BYN 2,9350, объём торгов за неделю в среднем диапазоне с 51,667 млн долларов США.

Обменный курс белорусского рубля к российскому рублю за прошлую неделю снизился на незначительные -0,13%. С начала этого года сохраняется рост курса рубля на +11,54%. Курс закрытия прошлой недели RUB/BYN 3,7354 за 100 российских рублей. Объём торгов также около средних значений с 16 092,930 млн рублей.

Новые санкции и «зеленый свет» криптовалютам в США

В окончание прошлой недели на финансовом рынке случилось два события, который имеют шанс повлиять на внутренние и мировые цены на основные иностранные валюты и на белорусском валютном рынке.

Первое – это принятие и вступление в силу с 19 июля 18-го пакета санкций в отношении российских и связанных с ними субъектов хозяйствования. В том числе, в этот пакет попали белорусские коммерческие банки и предприятия ВПК. Относительно белорусских банков – в действительности санкции предусматривают полный запрет проведения транзакций, уже ранее, с 2022 года отключённых от системы международных платежей SWIFT. По факту эти меры могут способствовать усилению позиций белорусского рубля по отношению к доллару США и евро в силу и без того ограниченного спроса на эти валюты со стороны реального сектора.

Вторым событием мирового масштаба стало принятие Конгрессом США и практически безотлагательное подписание закона об урегулировании обращения криптовалют в финансовой системе США. Американское криптовалютное сообщество полно ликования, но насколько повод соответствует ожиданиям?

В действительности этим законом регулируется только обращение стейблкоинов. Это один из вариантов криптовалют, в которых эмитируемая цифровая монета жёстко привязана к какому либо признанному мировому резервному активу. Например, доллару США или золоту или иному. Законом США определены размеры резервного актива для обеспечении эмиссии, статус эмитентов и пр. нормы.

Законом прямо запрещена эмиссия стейблкоинов ФРС США, то есть, в отличие от, например, России, Беларуси, Китая и других стран, речь в американском законе не идёт о цифровом долларе. Фактически, закон дает зелёный свет для выпуска корпоративных цифровых валют, но, вероятнее всего, на основе доллара США. Ещё одна форма корпоративных активов по аналогу с облигациями на основе современных технологий. Прорывных идей не просматривается, то же самое, только вид сбоку.

Тем не менее, реализация этого закона может поддержать привлекательность доллара США, и не исключено, что на мировом финансовом рынке курс основной валютной пары EUR/USD может развернуться к снижению и ближайшая цель около 1,1450.

На российский рубль продолжают оказывать влияние долгосрочные факторы и доминирующим из них на неделе будет плановое заседание Совета директоров Банка России в пятницу, 25 июля. Высока вероятность, что на этом заседании Центробанк может пойти на очередное понижение ключевой ставки, вопрос только – каков будет шаг снижения. Прогноз колеблется от 1,00% до 2,00%, фактически всё станет понятным в ближайшую пятницу.

Прогноз на неделю

С большой вероятностью курс рубля, как российского, так и белорусского, на текущей неделе будет находиться в зоне поддержки и обменный курс доллара на белорусских торгах остаётся около USD/BYN 2,915 – 2,935. Курс российского рубля может минимально вырасти.

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