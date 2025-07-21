«Лукашенко заподозрил что-то неладное» 11 21.07.2025, 8:02

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Фото: Getty Images

О битве за урожай.

Белорусский Минсельхозпрод в этом году собрался собрать рекордные 11 миллионов тонн зерна. Опять. Собрать рекордные 11 миллионов тонн зерна в Беларуси собираются регулярно. Пока, правда, ни разу не получилось. В битве за рекордный урожай, урожай регулярно побеждает, пишет planbmedia.io.

Урожай мечты

«По заверению правительства, прогнозируемый валовой сбор зерна и зерновых культур в бункерном весе может составить около 11 миллионов тонн — то, что нам нужно», — сказал Лукашенко.

Правительству к заверениям не привыкать. Про 11 миллионов тонн зерна правительство заявляло и в прошлом году, и в позапрошлом и вообще много предыдущих лет не были исключением. Потому что 11 миллионов тонн зерна – это такой белый кит белорусского правительства. Бороздит глубины, но на гарпун не дается.

Особенно уверенно правительство собиралось собрать 11 миллионов тонн зерна в прошлом году. Держалось за свои планы до самого конца. Билось с урожаем из последних сил.

Правда, урожай все равно победил. Не помог даже лайфхак с пересмотром теории Дарвина и включением в семейство зерновых рапса. Если считать вместе с рапсом, урожай зерновых в прошлом году составил 8,6 миллиона тонн. Если не считать рапса, который на гордое звание зерновых вообще-то никогда не претендовал, – 7,7 миллиона.

В 2023 году было получше. Вместе с рапсом зерновых собрали 9,5 миллионов тонн. Правда, до обещанных 11 миллионов все равно не дотянули. В 2022 урожай был 6,5 миллионов, в 2021 – 6,8 миллиона тонн.

А ближе всего к полной и безоговорочной победе над урожаем власти приблизились в 2020 году. Тогда в Беларуси собрали 10,3 миллиона тонн зерна. Собрали, кстати, без рапса. В 2020 году до передовых эволюционных теорий беларуские власти еще не додумались.

Подозрительные цифры

Поэтому неудивительно, что спустя столько лет даже Лукашенко заподозрил что-то неладное. Что как-то ему урожая не докладывают по сравнению с обещаниями.

«Сегодня, по прошествии нескольких дней, что мы убираем по всей стране, вы уверены, что мы столько соберем?», — поинтересовался он у министра сельского хозяйства.

Министр ответил, в том смысле, что на основе имеющихся эмпирических данных пока невозможно прийти к однозначным выводам. Поэтому вероятность собрать 11 миллионов тонн зерна составляет примерно 50 процентов. То ли соберем, то ли нет.

«Короче, не знаете! Не забалтывайте проблему! Вы над этим не думали, не знаете и ответить на это не можете!» — прервал Александр Лукашенко. «Я считаю, что мы 11 миллионов не получим, исходя из всех факторов», — оценил имеющиеся эмпирические данные Лукашенко.

Но пробовать все равно надо. Если урожай не сдается, его уничтожают. Потому что великая битва за урожай уже началась.

«В бой, мужики», — напутствовал свою рать Лукашенко.

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