Польша подняла в небо истребители
- 21.07.2025, 7:58
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Из-за удара России по Украине.
Польские воздушные силы подняли истребители из-за масштабной воздушной атаки России по украинским городам.
Cоответствующее заявление рано утром 21 июля опубликовало Оперативное командование вооруженных сил.
В ночь на понедельник, 21 июля, Россия нанесла массированный комбинированный удар по украинским регионам. В частности, взрывы также слышали и в Ивано-Франковске.
Поэтому «в ответ на эту агрессивную деятельность» Польша «немедленно начала все процедуры, направленные на усиление защиты польского воздушного пространства».
Польские и союзные воздушные силы подняли истребители, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки были переведены в режим повышенной готовности.