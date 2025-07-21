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Польша подняла в небо истребители

  • 21.07.2025, 7:58
  • 2,084
Польша подняла в небо истребители
иллюстративное фото charter97.org

Из-за удара России по Украине.

Польские воздушные силы подняли истребители из-за масштабной воздушной атаки России по украинским городам.

Cоответствующее заявление рано утром 21 июля опубликовало Оперативное командование вооруженных сил.

В ночь на понедельник, 21 июля, Россия нанесла массированный комбинированный удар по украинским регионам. В частности, взрывы также слышали и в Ивано-Франковске.

Поэтому «в ответ на эту агрессивную деятельность» Польша «немедленно начала все процедуры, направленные на усиление защиты польского воздушного пространства».

Польские и союзные воздушные силы подняли истребители, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки были переведены в режим повышенной готовности.

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