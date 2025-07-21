Каршеринг в Беларуси может оказаться под колпаком 2 21.07.2025, 8:12

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Откуда растут ноги?

В Беларуси чиновники снова вышли с инициативой о благих намерениях и заботой о безопасности. Хотят маркировать все каршеринговые авто, а водителей проходить дополнительные проверки. На деле это может обернуться очередным витком регулирования и удорожанием сервиса, пишет сайт «Белорусы и рынок».

Обсуждение инициативы прошло в Минском горисполкоме и в так называемом парламенте. Все машины каршеринга должны быть «особенными». На них хотят наклеить специальный знак или заставить операторов оформлять транспорт в едином стиле.

Вопрос: кому это нужно? Клиентам? Нет. Операторам? Точно нет. Государству? Да! но власти объясняют: «так будет проще отличить каршеринг в потоке».

Но по сути – это два шага назад от идеи каршеринга как удобной, доступной альтернативы такси и личному авто. В нормальных странах каршеринг – это просто машина. В Беларуси – машина с клеймом.

Для чего-то понадобился и контроль за каждым клиентом перед поездкой. Проверка водителей – это следующий шаг. Пока схема простая: один раз зарегистрировался и катаешься.

Чиновники хотят проверять права перед каждой арендой, обязать поставить алкозамки. То есть, клиент должен будет не просто нажать «Арендовать», а ещё ждать проверки системы. Или дуть в трубочку.

Непонятно, это борьба с пьянством? Или борьба с удобством? А может, как обычно, дополнительные процедуры – это дополнительная плата, да контролёров станет больше, которым надо платить откуда-то.

Откуда растут ноги?

Говорят, что это озаботилось ГАИ, которое рапортовало, что 10% всех задержанных пьяных водителей – клиенты каршеринга. Иол, на дорогах много нарушений от арендных авто. Да ещё люди садятся за руль без прав.

На первый взгляд, логично. Но давайте зададимся вопросом: это проблема каршеринга или проблема контроля в стране? Кто выдал этим людям права? Почему они вообще садятся за руль? Почему продавцы «липовых» справок продолжают работать?Ответ прост: потому что легче вешать ярлыки на машины, чем решать реальные проблемы.

Цифры под лупой

На конец 2024 года в Минске было около 2500 каршеринговых автомобилей. Работало три оператора. ГАИ дважды проводило спецрейды и, по их отчётам, поймало много нарушителей.

Но разве это повод уничтожать весь сервис? С таким подходом можно дойти до абсурда. К примеру, обязать установить алкозамки во все личные машины. Ещё можно проверять у всех права на парковке. Красить личные авто в разные цвета: «пенсионер», «новичок», «владелец со стажем». Проговорился, тут идею только подкинь! Возьмут, да и введут – это ж пополнение бюджета неслабое будет.

Как в других странах?

Польша, Литва, Германия – там считают каршеринг частью экосистемы городской мобильности. Алкозамки – только по решению суда для конкретного водителя, нарушившего правила. Маркировки нет никакой, если сама фирма не ихъявит такое желание в качестве рекламы. Потому что никому не приходит в голову идея метить людей по способу передвижения.

Чем это закончится?

Если изменения примут, а вероятность высока, то последствия очевидны:

Каршеринг станет сложнее, дороже и менее удобным.

Клиентов станет меньше.

Операторов может стать два. Или один. А может, вообще никто не выдержит.

В общем, всё, как обычно. Вместо того чтобы усилить контроль за выдачей прав, разобраться, почему человек без прав спокойно ездит по городу, в Беларуси решили пойти по проверенному пути – создать очередную систему контроля и нагрузить бизнес дополнительными обязанностями.

А клиенты?

Ну, клиенты подождут, пока водитель подует в алкозамок. Пока оператор приплюсует дополнительную плату. Может, задумается, да пойдёт на маршрутку, как в былые времена.

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