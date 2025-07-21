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Новая игра Путина

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  • Андрей Коваленко
  • 21.07.2025, 8:21
  • 6,602
Новая игра Путина

Россия рвется в еще один конфликт.

Россия демонстрирует, что рвется в новый конфликт на постсоветском пространстве – с Азербайджаном. После полномасштабной войны против Украины влияние Москвы в регионе настолько ослабло, что даже бывшие союзники ведут себя независимо. И давно уже не являются союзниками. А Азербайджан вообще давно вышел из орбиты Кремля.

У России нет экономических рычагов давления на Баку – запрет на импорт фруктов и овощей ударит прежде всего по самому российскому рынку, а военных ресурсов для угроз просто нет.

Кроме того, за спиной Ильхама Алиева – партнер в виде Турции.

Испортить отношения с Анкарой – самоубийство для Кремля.

Z-блогеры и провоенные российские «эксперты» снова раздувают истерию: то требуют ударить «Орешником» по Баку, то призывают к блокаде Азербайджана. Но это лишь демонстрирует слабость Москвы, которая погрязла в Украине, потеряла Армению, потеряла Центральную Азию, влияние на Ближний Восток и все больше рискует окончательно потерять Кавказ.

Сегодня РФ не способна даже на гибридное давление без вреда для самой себя. Азербайджан не зависит от российского газа, а нефтяную отрасль атаковать – означает оставить следы и иметь врага не только в Баку, но и в Анкаре.

Пока Путин играет в новую имперскую игру, цены на продукты в РФ пойдут еще выше. А на второй фронт сил уже нет и не будет.

Андрей Коваленко, Telegram

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