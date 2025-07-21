Новая игра Путина 1 Андрей Коваленко

21.07.2025, 8:21

6,602

Россия рвется в еще один конфликт.

Россия демонстрирует, что рвется в новый конфликт на постсоветском пространстве – с Азербайджаном. После полномасштабной войны против Украины влияние Москвы в регионе настолько ослабло, что даже бывшие союзники ведут себя независимо. И давно уже не являются союзниками. А Азербайджан вообще давно вышел из орбиты Кремля.

У России нет экономических рычагов давления на Баку – запрет на импорт фруктов и овощей ударит прежде всего по самому российскому рынку, а военных ресурсов для угроз просто нет.

Кроме того, за спиной Ильхама Алиева – партнер в виде Турции.

Испортить отношения с Анкарой – самоубийство для Кремля.

Z-блогеры и провоенные российские «эксперты» снова раздувают истерию: то требуют ударить «Орешником» по Баку, то призывают к блокаде Азербайджана. Но это лишь демонстрирует слабость Москвы, которая погрязла в Украине, потеряла Армению, потеряла Центральную Азию, влияние на Ближний Восток и все больше рискует окончательно потерять Кавказ.

Сегодня РФ не способна даже на гибридное давление без вреда для самой себя. Азербайджан не зависит от российского газа, а нефтяную отрасль атаковать – означает оставить следы и иметь врага не только в Баку, но и в Анкаре.

Пока Путин играет в новую имперскую игру, цены на продукты в РФ пойдут еще выше. А на второй фронт сил уже нет и не будет.

Андрей Коваленко, Telegram

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com