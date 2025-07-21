Цены на яблоки в Беларуси бьют рекорды 1 21.07.2025, 8:36

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И дело, очевидно, не только в плохом урожае.

Рост цен на фрукты бьет рекорды. Но одно дело – заморские абрикосы, персики и бананы, которые везут за «три моря», и совсем иное – плоды, произрастающие в наших широтах. Нынче любимые с детства груши и яблоки становятся предметом роскоши. И дело, очевидно, не только в плохом урожае.

Журналисты bgmedia.site зашли в три брестских магазина разных торговых сетей. Яблоки были в продаже только в одном из них («Еврооопт»), по цене 7 рублей 32 копейки за килограмм. Интересно, что груши стоят примерно столько же. Хотя еще год назад яблоки были в два-три раза дешевле. На колхозном рынке цена на популярный фрукт чуть ниже – в среднем около шести рублей. И продавцы, в основном, делают неутешительный прогноз: дешевле уж точно не будет.

Анатолий профессионально занимается яблоками, выращивает их в своем саду, который заложил более 15 лет назад:

«Вот, смотрите, уже середина июля, а на яблоне нет ни единой завязи. Даже бутонов. Все исчезло после майских заморозков. В этом году я ничего не заработаю. Хотя затрат было немало. Около 10 000 рублей я вложил в свой сад только в этом году. Результат – ноль. И даже, если через год будет все нормально, я же должен как-то отбить затраты: на обработку, подкормку и т.д. А коль в этом году в Беларуси яблок нет, ну, скажите, какой поставщик будет снижать цену или даже удерживать ее на прежнем уровне? Лукашенко говорит про какую-то справедливую цену, которую он якобы хочет видеть в торговле. Но это фантазия. Справедливая цена – она ведь складывается из нескольких факторов. Если их не учитывать, будет дефицит. Помните, как в советское время: продукты стоили дешево, но 90% из них днем с огнем не сыщешь».

Можно ли рассчитывать на то, что ценовая справедливость (в понимании главного экономиста страны) все же наступит, и яблоки перестанут быть предметом роскоши для многих? Спросили у нашего экономического эксперта Александра*:

«Обуздать цены на фрукты, конечно же, не удастся. И дело ведь не только в объеме собранного урожая. Есть и ряд других, не менее значимых факторов. Растет стоимость доставки на всех этапах по пути от производителя к прилавку. Дорожают топливо и рабочая сила. Поэтому и яблоки, и все остальные фрукты тоже дорожают. Когда в 2022 году белорусские власти ввели т.наз. контрсанкции, то бишь запретили ввоз некоторых товаров, в том числе яблок, из так называемых недружественных стран, в том числе европейских, они фактически сами же обрубили логистические цепочки для бизнеса. Мол, яблоки – не бананы – сами можем вырастить. Как оказалось, не можем, или можем, но недостаточно. А теперь, когда приперло, когда дефицит, спохватились и снова разрешили везти из той же Польши. Но цепочки поставок так быстро не восстанавливаются. И это всегда дороже обходится. Вот и пожинаем плоды. Точнее, расплачиваемся за те непродуманные, эмоциональные решения, принятые еще предыдущим составом правительства. И расплачивается обычный покупатель».

Ровно через месяц православные будут отмечать праздник Преображения Господня, известный в народе как «яблочный спас». К этому дню продажи «райских фруктов» обычно достигают пика, и цены на них начинают падать. Однако приближающийся август вряд ли порадует истинных любителей яблочек их доступностью и многообразием выбора.

Экономика – как известно, штука упрямая. Ни народные традиции, ни, уж тем более, мечтания правителей (даже если они с усами) ей не указ. Те, кто этого еще не понял… Ну, вы понимаете.

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