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В оккупированном Донецке воду будут давать раз в три дня

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  • 21.07.2025, 8:39
  • 3,008
В оккупированном Донецке воду будут давать раз в три дня

Ситуация критическая.

Оккупационная «власть» псевдореспублики «ДНР» объявила о критической ситуации с поставками воды в регионе и призвала жителей экономить и потреблять меньше. В оккупированных Донецке, Макеевке, Иловайске и других захваченных населенных пунктах Донетчины воду будут включать раз в два-три дня по несколько часов.

Соответствующее заявление сделал «врио председателя правительства ДНР» Андрей Чертков. В своем Telegram-канале он обнародовал видеообращение, в котором пожаловался, что уровень запаса воды на захваченных Россией территориях Донетчины «упал до критической отметки».

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