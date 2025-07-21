Турбулентность в элитах России 1 Вадим Денисенко

21.07.2025, 8:48

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Вадим Денисенко

Кто заменит Путина в Кремле?

Аналитический центр Деловая Столица провел исследование «Преемники Путина. Кто и как готовится к транзиту власти в РФ». В элитах России начинаются определенные турбулентные процессы, связанные с уменьшением финансового пирога, беспрецедентным в новейшей истории переделом имущества и лавинообразным расширением круга тех, кого могут посадить уже сегодня (неприкосновенными остались только 20 человек из окружения Путина, среднее и высшее звено ФСБ и ФСО). Конечно, завтра никакой смены власти в России не будет, но процессы, которые запущены, вселяют определенный оптимизм.

Ниже – очень короткое резюме.

Итак, главные выводы из исследования:

Тема транзита власти в РФ, несмотря на заявления самого Путина, является табуированной. В то же время элиты уже начали мыслить и действовать в логике транзита (подготовки к транзиту).

Ключевыми факторами, которые ускорили транзитную логику, являются уменьшение бюджетного пирога и развертывание массовой национализации/реприватизации, которая в денежном эквиваленте масштабнее приватизации 1990-х годов.

Важно отметить, что ключевой фигурой в национализации является генеральный прокурор Краснов. Но при этом Краснов не получил политической субъектности.

На сегодня можем четко говорить, что армия не приобрела субъектности и перспективы приобретения этой самой политической субъектности минималистичны.

Крупный бизнес окончательно потерял политическую субъектность и все больше превращается в просителя дотаций из госбюджета.

В ФСБ де-факто существует двоевластие, когда первый замглавы ФСБ Королев напрямую выполняет задачи, поставленные Путиным, в обход своего непосредственного руководителя Бортникова. При этом ФСБ сохраняет свою главную роль в репрессивной системе РФ. На сегодня своего кандидата в президенты в службе просто не существует. И, исходя из позиции Путина по дуумвирату, в среднесрочной перспективе такого кандидата может и не появиться. Если все будет развиваться по такому сценарию, мы будем видеть борьбу разных групп влияния в ФСБ на стороне тех или иных групп – участников транзита.

На сегодня выстраивается система, в которой весомую политическую силу имеет лишь несколько групп влияния: это тандемы Патрушев–Чемезов, Ковальчуки–Кириенко и, вероятно, Игорь Сечин.

Семья Путина не оформлена в какую-то политическую группу, но с большой долей вероятности мы можем предположить, что первый электоральный цикл транзита власти пройдет под слоганом «Мы продолжаем курс Владимира Путина», а потому семья будет важной частью этого самого транзита.

Вадим Денисенко, «Фейсбук»

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