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«А как он техосмотр прошел?»

  • 21.07.2025, 8:58
  • 1,344
«А как он техосмотр прошел?»

В Бресте у маршрутки прямо на ходу оторвалось колесо.

В Бресте маршрутка потеряла заднее колесо прямо во время движения по улице 28 Июля. Чудом никто не пострадал — в салоне находилось всего два пассажира. Инцидент попал на видео и вызвал бурную реакцию в сети. Многие белорусы задались вопросом: как вообще такое возможно, если у машины был действующий техосмотр?

ГАИ быстро установила водителя — 69-летнего жителя Бреста, пишет BGmedia.

«Как было установлено в ходе проведения проверки, водитель перед началом движения не проверил техническое состояние транспортного средства, а именно крепление колес. Нарушитель привлечен к административной ответственности по ч.5 ст. 18.18 КоАП РБ», — передает ведомство.

Перевозчик останется без работы

На заседании комиссии по безопасности перевозок решили: с частным перевозчиком, которому принадлежал маршрутка, договор будет расторгнут в одностороннем порядке. Как отметил директор «Брестгортранса» Алексей Жогал, у компании уже была «система нарушений», и этот случай стал последней каплей.

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«И никто там не смотрел эту машину»

После публикации новостей о происшествии белорусы массово откликнулись в комментариях, и большинство — с критикой самой системы техосмотра.

«Все требуют техосмотр. А смысл его?! Половина техники на ходу разваливается!»

«2 рубля заплатил, печать получил — вот тебе и техосмотр. Потом колесо оторвало. А виноват водитель. Гениально!»

Многие комментаторы напомнили о других сомнительных технических средствах, которые продолжают выходить на линию по всей стране — от сельхозтехники до маршруток ЖКХ и райпо.

«Я ехала из Минска — маршрутка развалюха. Кто там что проверяет вообще?!».

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