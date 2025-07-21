«А как он техосмотр прошел?»
- 21.07.2025, 8:58
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В Бресте у маршрутки прямо на ходу оторвалось колесо.
В Бресте маршрутка потеряла заднее колесо прямо во время движения по улице 28 Июля. Чудом никто не пострадал — в салоне находилось всего два пассажира. Инцидент попал на видео и вызвал бурную реакцию в сети. Многие белорусы задались вопросом: как вообще такое возможно, если у машины был действующий техосмотр?
ГАИ быстро установила водителя — 69-летнего жителя Бреста, пишет BGmedia.
«Как было установлено в ходе проведения проверки, водитель перед началом движения не проверил техническое состояние транспортного средства, а именно крепление колес. Нарушитель привлечен к административной ответственности по ч.5 ст. 18.18 КоАП РБ», — передает ведомство.
Перевозчик останется без работы
На заседании комиссии по безопасности перевозок решили: с частным перевозчиком, которому принадлежал маршрутка, договор будет расторгнут в одностороннем порядке. Как отметил директор «Брестгортранса» Алексей Жогал, у компании уже была «система нарушений», и этот случай стал последней каплей.
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«И никто там не смотрел эту машину»
После публикации новостей о происшествии белорусы массово откликнулись в комментариях, и большинство — с критикой самой системы техосмотра.
«Все требуют техосмотр. А смысл его?! Половина техники на ходу разваливается!»
«2 рубля заплатил, печать получил — вот тебе и техосмотр. Потом колесо оторвало. А виноват водитель. Гениально!»
Многие комментаторы напомнили о других сомнительных технических средствах, которые продолжают выходить на линию по всей стране — от сельхозтехники до маршруток ЖКХ и райпо.
«Я ехала из Минска — маршрутка развалюха. Кто там что проверяет вообще?!».