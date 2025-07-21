Украинские партизаны проникли в тыл авиации РФ 21.07.2025, 9:08

1,662

Уникальные кадры с предприятия «Красный Октябрь».

Украинские партизаны проникли на завод «Красный Октябрь» в Петербурге. Это предприятие производит двигатели для боевой авиации РФ.

Об этом сообщает Telegram-канал партизанского движения «АТЕШ».

Речь идет об одном из ключевых предприятий российской военной промышленности, которое производит силовые агрегаты для вертолетов «Ми» и «Ка», а также газотурбинные двигатели и турбостартеры для истребителей «МиГ» и «Су».

Объект расположен по координатам: 59.996630, 30.365872.

Как отмечают в «АТЕШ», завод имеет повышенный уровень охраны: его территория окружена колючей проволокой, действует жесткий пропускной режим и круглосуточное видеонаблюдение, работает вооруженная охрана.

Активно перемещается транспорт, логистика поставок налажена.

Собранная информация по охране, структуре, персоналу и маршрутам уже передана Силам обороны Украины.

В движении отметили, что продолжают системно разоблачать критические объекты российской военной инфраструктуры.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com