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Украинские партизаны проникли в тыл авиации РФ

  • 21.07.2025, 9:08
  • 1,662
Украинские партизаны проникли в тыл авиации РФ

Уникальные кадры с предприятия «Красный Октябрь».

Украинские партизаны проникли на завод «Красный Октябрь» в Петербурге. Это предприятие производит двигатели для боевой авиации РФ.

Об этом сообщает Telegram-канал партизанского движения «АТЕШ».

Речь идет об одном из ключевых предприятий российской военной промышленности, которое производит силовые агрегаты для вертолетов «Ми» и «Ка», а также газотурбинные двигатели и турбостартеры для истребителей «МиГ» и «Су».

Объект расположен по координатам: 59.996630, 30.365872.

Как отмечают в «АТЕШ», завод имеет повышенный уровень охраны: его территория окружена колючей проволокой, действует жесткий пропускной режим и круглосуточное видеонаблюдение, работает вооруженная охрана.

Активно перемещается транспорт, логистика поставок налажена.

Собранная информация по охране, структуре, персоналу и маршрутам уже передана Силам обороны Украины.

В движении отметили, что продолжают системно разоблачать критические объекты российской военной инфраструктуры.

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