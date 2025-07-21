Украинские партизаны проникли в тыл авиации РФ
- 21.07.2025, 9:08
- 1,662
Уникальные кадры с предприятия «Красный Октябрь».
Украинские партизаны проникли на завод «Красный Октябрь» в Петербурге. Это предприятие производит двигатели для боевой авиации РФ.
Об этом сообщает Telegram-канал партизанского движения «АТЕШ».
Речь идет об одном из ключевых предприятий российской военной промышленности, которое производит силовые агрегаты для вертолетов «Ми» и «Ка», а также газотурбинные двигатели и турбостартеры для истребителей «МиГ» и «Су».
Объект расположен по координатам: 59.996630, 30.365872.
Как отмечают в «АТЕШ», завод имеет повышенный уровень охраны: его территория окружена колючей проволокой, действует жесткий пропускной режим и круглосуточное видеонаблюдение, работает вооруженная охрана.
Активно перемещается транспорт, логистика поставок налажена.
Собранная информация по охране, структуре, персоналу и маршрутам уже передана Силам обороны Украины.
В движении отметили, что продолжают системно разоблачать критические объекты российской военной инфраструктуры.