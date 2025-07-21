Кто смеется последним

Кто смеется последним1
- 21.07.2025, 9:13
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Жителей Барановичей прям с восторгом известили, что у них дождем смыло памятник.
Обращение недуга в доблесть становится фирменным белорусским знаком. Чиновники, что белорусские, что российские, штампуют псевдопозитивные поводы в любой ситуации. Главное тут — не стесняться. И госсми не отстают. Вот жителей Барановичей прям с восторгом известили, что у них дождем смыло памятник, пишет planmedia.io.
«Памятник железнодорожнику отчалил от здания ЗАГСа. Возможно, он решил отправиться в путешествие или сменить локацию», — искрометно шутит автор. И вправду. Ну несет потоком здоровую и тяжелую композицию. Подумаешь! Вроде, никого не покалечило, машины не разбило.
Ну да, кривые руки его устанавливали. Подумаешь! Не АЭС, чай, строили! (Кстати про АЭС — вы будете смеяться, но она тоже на днях поломалась). Так зато миллионы просмотров в TikTok.
А робкие попытки комментаторов обсудить качество ливневых сооружений в Барановичах остроумный журналист решительно отвергает. Мол, ливневка нормально работает, просто дождь сильный.
«Пользователи по достоинству оценили юмор ситуации: «Вот что мне нравится в моем народе и стране — белорусы всегда на позитиве!», — радуются в СМИ. Так что главное — поржать. А пожар или наводнение — это частности.