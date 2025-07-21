ISW дал оценку заявлениям Кремля после угроз Трампа 21.07.2025, 9:20

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Россия хочет затянуть войну.

Российские официальные лица продолжают публично заявлять, что РФ не заинтересована в краткосрочном решении по прекращению войны против Украины. Они не хотят и слышать о договоренностях, которые не предполагает согласия с требованиями Кремля.

Следовательно, там никак не испугались словесных угроз президента США Дональда Трампа ввести против Москвы 100-процентные пошлины и вторичные санкции, если она не заключит мирное соглашение с Киевом в течение 50 дней. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Так, 20 июля пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, якобы Россия готова «быстро» начать мирные переговоры по прекращению войны, но она должна достичь своих целей, которые, по его словам, «очевидны» и «неизменны».

Аналитики отметили, что кремлевские официальные лица постоянно заявляют, мол, любое мирное урегулирование должно устранить предполагаемые «коренные причины» войны, и повторяют первоначальные цели – «денацификацию» и «демилитаризацию» Украины.

Все это – термины, которые Кремль использовал на протяжении всей войны, призывая к смене режима в Украине, ее нейтралитету, изменению политики открытых дверей НАТО и лишению страны возможности защищаться от будущей российской агрессии.

«Заявления Пескова от 20 июля подчеркивают сохраняющуюся незаинтересованность Кремля в добросовестных переговорах с Украиной и его стремление скорее затянуть войну», – продолжает оценивать ISW.

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