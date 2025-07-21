«Кофе — этой мой личный шок по цене» 21.07.2025, 9:31

Белорусы замерили «народную инфляцию».

«Салідарнасць» расспросила земляков, что, судя по чекам и личным наблюдениям, с начала года подорожало в Беларуси заметнее всего. Имена всех собеседников изменены.

По итогам июня годовая инфляция в Беларуси составила уже 7,3% — при планах в 5%. Экономисты полагают, что это не предел, и цифра может стать двузначной. Лукашенко требует мифической «справедливой цены». Совмин то ослабляет гайки, то закручивает.

А как эти метания отразились на кошельках белорусов?

«С шоколадом чудеса, в плохом смысле»

— Начну, пожалуй, с того, что в нашем городе многие вещи и продукты не то, чтобы подорожали — их просто не найти ни задорого, ни задешево, — говорит жительница одного из белоруских райцентров Юлия. — Например, рикотта (муж очень любит десерты на ее основе) — дефицит. Шпинат — редкость. Рыба в магазине, мороженая-перемороженная, без слез не взглянешь — найти нормальную, это уже удача.

Или платные медуслуги: нужен тебе анализ крови на гормоны или консультация узкого специалиста — даже платно не сделать, добро пожаловать в область или в Минск.

При этом добраться туда тоже стало дороже. Маршрутка до областного центра — 20 рублей в одну сторону, а недавно довелось проехать по маршруту Гродно-Минск, там вообще 35.

Для сравнения: если ехать поездом, плацкарт почти вдвое дешевле, комфорт — не сравнить, а разница по времени всего полтора часа.

Но заметнее всего, на мой взгляд, «поднялись» все же продукты. Хорошего качества, от «Коммунарки», дешевле 10-12 рублей не видела. Есть какой-то ноунейм за 8 рублей 100-граммовая пачка, но там от какао даже запаха нет, воняет какой-то пылью китайских дорог и мышами.

С кофе ситуация еще хуже. И с шоколадом чудеса, только в плохом смысле. Мы с мужем большие сладкоежки, так сразу заметили.

«Коммунарка» и «Спартак» начали уменьшать вес шоколадки — вместо 100 граммов выпускали 90-граммовые, а теперь уже и 85. Якобы это продиктовано заботой о покупателях, но на деле манипуляция: цена не уменьшилась, объем продукта упал.

Еще что удумали: помните линейку горького шоколада, с 56, 72 и 90% какао? Теперь нижняя граница — 46%. Отгадайте, как отразилось на цене? Никак.

Заметно подорожала курица — мы ее чаще всего едим, и я прямо вижу по чекам: филе и грудка были по 12 и 8 рублей соответственно, теперь — 15 и 10. Когда берешь много и часто, набегает неприятно больше, чем было еще зимой.

На фоне продуктов выросшая коммуналка не так ощутимо бьет по кошельку. Белорусская одежда, обувь, к моему удивлению, тоже не лидеры в росте цен — хотя я еще сыну в школу обновки не брала, может, открою для себя дивный новый мир, — смеется Юлия.

«То на то выходит, кто выиграл?»

— Я помогаю тестю с ремонтом дачи, — говорит минчанин Кирилл. — И что четко заметил, так это что подорожали стройматериалы. Вроде не очень резко, понемногу, но буквально все.

Брали мы с ним в одной точке цемент по 9 рублей за мешок, через какое-то время заглядываю — уже 11, и сотенной купюры не 10 мешков мне не хватило. И с другими материалами, с крепежом, планками, сайдингом то же самое.

Что касается продуктов — я точно вам не скажу, что именно и насколько подорожало, покупки по списку от жены часто делаю механически. Но тоже вижу: если мы закладывали в конверт на еду, условно, по 120 рублей на неделю — раньше я вез домой две полные сумки, а теперь или сумки далеко не полные, или итоговый чек заметно больше выделенной суммы.

По наблюдениям собеседника издания, негативно отразилось госрегулирование и на стоимости платных медицинских услуг:

— Не знаю, чего хотели добиться этими ограничениями, показать, что ли, что в Беларуси самая доступная и недорогая медицина. Но это так не работает.

Приятельница нашей семьи работает педиатром в частной клинике. До того, как их «урегулировали», прием у нее стоит 60 рублей — опрос, общий осмотр плюс нос, горло и уши. Теперь прием вроде бы 44 рубля, но осмотр ушей исключили, его врач не обязан проводить по нормам.

Попросить можно — и доплатить около 15 рублей. То на то выходит, кто выиграл?

Стоматология тоже не дешевеет. В клинике, где мы с женой обслуживаемся, простое лечение и пломба зуба обойдутся в 160-180 рублей, в прошлом году было около 120. Но пока есть возможность, будем ходить именно туда, именно к этому доктору.

Врачу мы доверяем, она все рассказывает про материалы и лечение, у тебя есть выбор, и к качеству никаких вопросов. А о государственной стоматологии, даже платно, у меня плохие впечатления.

«Клубника по три рубля» в прошлом»

— Вообще на моей памяти никогда ничего не дешевело, — вздыхает пенсионерка Ксения Александровна, — только нолики в ценах регулярно отбрасывали во время деноминаций.

Из того, что почувствовала лично я — по сравнению с прошлым сезоном очень сильно подорожали ягоды. Я летом всегда делаю заготовки, и сама люблю, и детей угощаю. И поняла в этом году, что… дорого.

Можно кивать на погоду, можно полагать, что люди стали больше ценить свой труд, но факт остается фактом: «клубника по 3 рубля», «вишня по 5», «черника по 10» в прошлом. Год назад все это было на 6, 8, 10 рублей дешевле. А сейчас видела в одном месте клубнику по 5 рублей, с припиской «на варенье» — так она, извините, не на варенье, а на выброс!

Ксения Александровна подтверждает, что заметнее всего выросли чеки в продуктовых магазинах, и делится, что у нее на этот счет своя теория.

— Есть такой индекс банана — часто слышала, что килограмм бананов в среднем стоит доллар. И у нас в Беларуси долгое время так и было, с небольшой погрешностью в ту или иную сторону. Но не теперь.

Сейчас доллар стоит в районе 3 рублей, а бананы — 5-7 рублей за кило. То есть, вдвое больше. И если предположить, что это и есть их реальная цена, значит, все остальные цены, которые «держит» правительство, ниже тех, что должны быть, примерно в два раза.

Я не экономист, конечно, но, как говорили герои фильма «Свадьба в Малиновке», чует мое сердце, что мы накануне грандиозного шухера. И если инфляция рванет — мало никому не покажется.

«Стараюсь брать лосось, но каждый раз жаба душит»

— Кофе! — восклицает на наш вопрос Евгения. — Кофе — этой мой личный шок по цене. Я беру кофе в зернах, арабику средней обжарки. Не самый плохонький, но и не люксовый, конечно — крепкий середнячок.

В начале года, чуть ли не в первых числах января, очень четко помню, отдала 40 рублей за килограммовую пачку. Потом что-то друзья привозили из-за границы, что-то дарили, в общем, был запас.

А в начале июля пошла купить еще зерен — и остолбенела перед витриной. Таких цен вообще уже, оказывается, нет. 50 рублей — столько стоит самый низкосортный продукт, якобы made in Germany, где на выходе ни вкуса, ни запаха — бурда бурдой. А привычные мне марки — от 80, 90 рублей.

Недавно узнала, как кофе попал в Беларусь и как магнаты и шляхта, Радзивиллы и Огинские, покупали зерно за большие деньги. Подумала, как циклична история: спустя пару сотен лет кофе снова стал деликатесом, позволяешь себе чашечку в неделю — чем не магнат?

Сыр, тот же сулугуни, мы с детьми обожаем — раньше он был по 20 рублей, теперь стал 25. А это, если не ошибаюсь, плюс 25%, совсем не те цифры, о которых говорят чиновники.

Та же курица понемножку дорожает, рыба. Не настолько шокирует, как кофе, но всяко дороже. Я стараюсь брать лосось, но каждый раз жаба душит, а скидки на рыбу вижу очень нечасто, и они не бывают большими.

Про мясо ничего сказать не могу — мы его просто не едим. Также и картошку почти не употребляем, так что овощной скандал частично прошел мимо меня.

Но тут я тоже запомнила, что зимой где-то видела картофель по 92 копейки (потому и запомнила, что удивилась — меньше рубля), а теперь мы с родителями заключили пари, упадет ли осенью цена до этой отметки. Я почему-то уверена, что нет.

Еще я почувствовала, что дорожает косметика — но у меня профессиональные средства, тут другие причины, не связанные с вмешательством властей. Масс-маркет, кстати, что косметика, что средства гигиены не сильно поднялись в цене — другое дело, что про качество я слышала очень разные отзывы.

И последнее, о чем хочу сказать — игрушки. У меня дети уже взрослые, а племяшки маленькие, и мы все любим их баловать. Раньше, пока были магазины сети «Буслік», как-то и выбор мне казался побольше, и цены пониже. А сейчас зашли с сестрой и малышками в российский «Детский мир».

Девчонки посмотрели на кукол Барби по 100-200 рублей, на брелки Лабубу по 30 с лишним рублей, и сказали: «Что-то как-то дорого, идемте отсюда». Устами младенца, как говорится.

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