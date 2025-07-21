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Сенатор Грэм: Трамп собирается дать Путину «хорошую взбучку»

  • 21.07.2025, 9:38
Сенатор Грэм: Трамп собирается дать Путину «хорошую взбучку»

Политик сравнил президента США с известным гольфистом.

Сенатор США Линдси Грэм пригрозил российскому лидеру Владимиру Путину значительными последствиями, если он не выполнит условия Дональда Трампа и не согласится на компромисс по Украине.

«Путин, твоя очередь приближается, Дональд Трамп — это Скотти Шеффлер (известный гольфист — прим.) американской политики и внешней дипломатии, и он собирается дать тебе хорошую взбучку», — заявил Грэм.

Он подчеркнул, что Трамп собирается ввести пошлины в отношении тех стран, которые покупают российскую нефть — Китая, Индии и Бразилии. Сенатор отметил, что эти три страны покупают около 80 % дешевой российской нефти и поддерживают российскую военную машину.

«Вот что я бы сказал Китаю, Индии и Бразилии: если вы продолжите покупать дешевую российскую нефть... мы обложим вас огромными пошлинами и разгромим вашу экономику», — заявил он.

Грэм подчеркнул, что «Трамп устал от этой игры. На месте Путина я бы поскорее сел за стол переговоров».

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