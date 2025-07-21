В Бресте появился странный запах
- 21.07.2025, 9:41
Возможно, он связан с производством канифоли.
Власти Бреста прокомментировали сообщения в соцсетях о странном запахе в городе. Подробнее написал телеграм-канал «Любимый Брест» Брестского горисполкома.
В горисполкоме обратили внимание на то, что в брестских чатах распространяется информация о будто бы «сильной вони и предполагаемых выбросах» в городе. Горожане предполагают, что странный запах может быть связан с производством канифоли. Запах, по сообщениям в соцсетях, слышен в районе Дубровки, Речицы, Козловичей и Клейников. Пользователи также подчеркивают, что из-за странного запаха у них якобы возникают тошнота и рези в глазах.
- В МЧС на данный момент никаких сообщений о подобных инцидентах не поступало, - прокомментировали в горисполкоме.