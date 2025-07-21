В «Роснефти» заистерили из-за европейских санкций 2 21.07.2025, 9:47

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Ограничительные меры затронули НПЗ в Индии.

В российской нефтяной компании «Роснефть» заступились за индийскую «дочку». Речь идет о нефтеперерабатывающем заводе Nayara Energy, который попал под санкции Европейского Союза.

Издание Bloomberg пишет, что Европейский союз принял 18-й пакет ограничений в отношении России и ее нефти в знак осуждения вторжения в Украину. Меры включают санкции против индийского нефтеперерабатывающего завода, в котором «Роснефть» владеет 49,13% акций, поскольку блок стремится сократить энергетические доходы Кремля, которые поддерживаются экспортом российской нефти в Индию.

«Акционеры Nayara Energy никогда не получали дивидендов, а накопленная прибыль использовалась исключительно для развития нефтеперерабатывающего завода, нефтехимического производства и розничной сети компании в Индии», — говорится в заявлении «Роснефти».

Nayara эксплуатирует нефтеперерабатывающий завод мощностью 400 000 баррелей в сутки и владеет почти 7000 топливных заправок по всей Индии. Компания также развивает интегрированный нефтехимический завод рядом со своим нефтеперерабатывающим заводом.

На данный момент владельцами Nayara являются «Роснефть» и инвестиционный консорциум SPV Kesani Enterprises Co., а остальные акции принадлежат розничным инвесторам. По сообщениям местных СМИ, российский нефтедобывающий концерн стремится выйти из индийского предприятия, поскольку компания не может репатриировать свои доходы из-за санкций.

«Роснефть» ожидает, что Nayara примет меры для защиты законных интересов своих акционеров и потребителей, которые будут поддержаны правительствами России и Индии», — указано в заявлении.

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