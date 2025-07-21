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Ученые развеяли известный миф о спорте

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  • 21.07.2025, 10:01
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Ученые развеяли известный миф о спорте

Физическая активность не гарантирует долголетие.

Долговременная физическая активность не всегда связана с увеличением продолжительности жизни. К такому выводу пришли финские ученые из университета Ювяскюля, проанализировав данные о 22 750 близнецах, рожденных до 1958 года.

Результаты исследования опубликованы в European Journal of Epidemiology.

Наблюдения за уровнем физической активности проводились в 1975, 1981 и 1990 годах, а за уровнем смертности — до 2020 года. Участников разделили на четыре группы: от малоподвижных до очень активных.

По данным исследования, умеренная физическая активность снижала риск смертности на 7% по сравнению с низким уровнем нагрузки. Однако дальнейшее увеличение активности не приносило дополнительной пользы: высокоактивные участники не жили дольше, чем те, кто вел малоподвижный образ жизни.

Также ученые провели анализ биологического старения с использованием эпигенетических часов. Он показал, что и недостаток, и избыток физической нагрузки могут ускорять старение организма.

Кроме того, исследование не подтвердило, что соблюдение рекомендаций ВОЗ по физической активности помогает снизить генетически обусловленный риск заболеваний, включая сердечно-сосудистые.

Ученые подчеркивают, что на связь между активностью и старением влияют и другие факторы, такие как курение и употребление алкоголя.

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