Литовские пограничники: Мигрантов в Беларуси учат форсировать границу 3 21.07.2025, 10:14

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Нелегалы идут группами, применяют лестницы и инструменты.

Мигрантов на территории Беларуси могут учить форсировать заграждение на границе. Такое мнение высказал начальник Капчеместисской пограничной заставы Альгис Киселюс.

«У меня есть такое подозрение, что, быть может, на белорусской территории есть подобный физический барьер и на нем тренируются, так как действуют очень оперативно. Как будто знают, где и как быстрее можно проскочить. /.../ 1,5 - 2 минуты — 15 человек пробираются», — передает Delfi слова литовского пограничника.

По его словам, в последнее время мигранты пользуются более массивными лестницами, чем раньше. С их помощью они подминают колючую проволоку, чтобы пересечь границу. Также мигранты имеют другое оснащение: ножницы по металлу, лопаты, резиновые лодки. Лестницы используют чаще всего. Но также прорезают забор и делают подкопы.

Проводниками мигрантов, по мнению Киселюса, могут быть как другие мигранты, так и белорусы. «Но, я считаю, что это могут быть и белорусы: слышится русская речь и ругань. Думаю, и те, и другие могут. Конечно, на вид они массивнее мигрантов, больше. У них другая внешность», — описывает он.

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