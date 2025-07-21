Иран и три европейские страны проведут ядерные переговоры 21.07.2025, 10:27

Британия, Франция и Германия ждут от Тегерана уступок.

Иран, Великобритания, Франция и Германия проведут переговоры по ядерной программе в турецком Стамбуле в пятницу, 25 июля.

Об этом сообщил в понедельник, 21 июля, представитель Министерства иностранных дел Ирана, передает Reuters.

Представитель иранского МИД заявил, что встреча между его страной, Великобританией, Францией и Германией состоится на уровне заместителей министров иностранных дел.

Переговоры, запланированные на пятницу, 25 июля, состоятся после того, как министры иностранных дел трех стран провели 17 июля первый телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи после того, как месяц назад Израиль и США атаковали иранские ядерные объекты.

Как известно, страны «тройки» заявили, что до конца августа возобновят санкции против Тегерана, если ядерные переговоры, которые продолжались между Ираном и США до начала прямого конфликта между Израилем и Ираном, не возобновятся или не дадут конкретных результатов.

До обострения между Израилем и Ираном Тегеран и Вашингтон провели пять раундов ядерных переговоров при посредничестве Омана, но столкнулись с серьезными препятствиями, такими как обогащение урана в Иране, которое западные государства хотят свести к нулю.

Тегеран утверждает, что его ядерная программа предназначена исключительно для гражданских целей.

После ударов Израиля и США по своим ядерным объектам Иран отказался от любых переговоров по ядерной программе с американской стороной.

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