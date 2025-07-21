Бюджет ЕС: победители и проигравшие 21.07.2025, 10:36

Фон дер Ляйен представила проект бюджета и назвала его «самым амбициозным».

Европейская комиссия обнародовала проект семилетнего бюджета ЕС на 2028–2035 годы в размере €1,8 трлн. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала его «самым амбициозным» и пообещала, что бюджет станет «обширнее, лучше и решительнее».

Однако уже в первые часы после презентации депутаты Европарламента обвинили Комиссию в искажении данных, ссылаясь на фактическое сокращение некоторых статей бюджета из-за инфляции, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

Проигравшие:

Сельское хозяйство

Бюджет на аграрный сектор снижен с €386,6 млрд до €300 млрд. Кроме того, сельхозпрограммы теперь объединены с другими политиками в рамках новых партнерских планов. Фермеры по всей Европе уже выразили недовольство сокращением поддержки.

Табачная продукция

ЕС вводит новый налог на сигареты, электронные сигареты и нагреваемый табак. Ожидается, что цены на пачку вырастут на €1–2, а собранные средства пойдут на погашение общеевропейского долга.

Природа

Средства на охрану природы теперь включены в общий экологический бюджет, что вызывает опасения у экологических организаций. ЕС уже сталкивается с дефицитом в €37 млрд на поддержку биоразнообразия.

Победители:

Восточная Европа и Украина

Приграничные регионы получат приоритетное финансирование на фоне угроз со стороны России и Беларуси. Украине выделят €100 млрд на восстановление и интеграцию в ЕС.

Энергетика

Инвестиции в модернизацию электросетей возрастут до €30 млрд — для снижения тарифов и повышения конкурентоспособности промышленности.

Цифровые технологии и оборона

На цифровые технологии направят €54,8 млрд, на оборону и космос — €131 млрд.

Наука и образование

Научная программа Horizon Europe вырастет почти вдвое — до €175 млрд, образовательная программа Erasmus+ — до €40 млрд.

Политические баталии по бюджету обещают быть жаркими: одобрить его должны все страны-члены ЕС и Европарламент.

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