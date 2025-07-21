Возле Индонезии загорелся паром с сотнями пассажиров
- 21.07.2025, 11:02
Люди прыгали в море.
В Индонезии спасатели эвакуировали более 560 человек с пассажирского парома KM Barcelona 5. Он вспыхнул в море неподалеку от провинции Северный Сулавеси, сообщает АР.
По официальным данным, погибло три человека, еще двоих удалось спасти, несмотря на то, что их сначала считали мертвыми.
Пожар начался около полудня в воскресенье, когда паром направлялся из порта Мелонгуане в Манадо - столицу провинции. Судно выполняло обычный маршрут.
Среди спасенных - младенец возрастом два месяца, которому в больнице прочистили легкие от морской воды.
🚨BREAKING🚨— Grifty (@TheGriftReport) July 20, 2025
3 dead, 150 rescued after ferry catches fire in waters off Indonesia’s North Sulawesi province... THIS IS CRAZY!!!! pic.twitter.com/vJNO9TRGvQ
Первый адмирал Фрэнки Пасуни Сихомбинг сообщил, что в спасательной операции участвовали корабль береговой охраны, шесть спасательных судов и несколько надувных лодок.
К спасению также присоединились местные рыбаки, которые находили пассажиров в спасательных жилетах прямо в открытом море.
На видео с места происшествия видно, как люди в панике прыгают в воду, покидая охваченное огнем судно. Над кораблем поднимались густой черный дым.
Операция по поиску и спасению продолжается. Сообщений о пропавших без вести пока нет.