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Возле Индонезии загорелся паром с сотнями пассажиров

  • 21.07.2025, 11:02
Возле Индонезии загорелся паром с сотнями пассажиров

Люди прыгали в море.

В Индонезии спасатели эвакуировали более 560 человек с пассажирского парома KM Barcelona 5. Он вспыхнул в море неподалеку от провинции Северный Сулавеси, сообщает АР.

По официальным данным, погибло три человека, еще двоих удалось спасти, несмотря на то, что их сначала считали мертвыми.

Пожар начался около полудня в воскресенье, когда паром направлялся из порта Мелонгуане в Манадо - столицу провинции. Судно выполняло обычный маршрут.

Среди спасенных - младенец возрастом два месяца, которому в больнице прочистили легкие от морской воды.

Первый адмирал Фрэнки Пасуни Сихомбинг сообщил, что в спасательной операции участвовали корабль береговой охраны, шесть спасательных судов и несколько надувных лодок.

К спасению также присоединились местные рыбаки, которые находили пассажиров в спасательных жилетах прямо в открытом море.

На видео с места происшествия видно, как люди в панике прыгают в воду, покидая охваченное огнем судно. Над кораблем поднимались густой черный дым.

Операция по поиску и спасению продолжается. Сообщений о пропавших без вести пока нет.

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