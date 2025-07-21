«Аэрофлот» снова отменил рейсы из Минска в Москву

«Аэрофлот» снова отменил рейсы из Минска в Москву2
- 21.07.2025, 11:08
Из-за атак дронов.
Отменены некоторые рейсы авиакомпании «Аэрофлот» из белорусской столицы в Москву (Россия), следует из информации онлайн-табло Национального аэропорта Минск, сообщает zerkalo.io.
Отменены три рейса «Аэрофлота» из аэропорта Шереметьево, которые по расписанию должны были быть в Минске в 13.45, 17.50 и 21.55. Обратные рейсы из Минска в Москву также отменены — они должны были состояться в 14.45, 18.50 и 22.55.
Кроме этого, задерживаются рейсы из Москвы, которые по расписанию должны прилететь в Минск 1.45 и 10.40 — время прибытия указано 15.55 и 11.30 соответственно. Рейс «Аэрофлота», который по расписанию должен был прилететь в 20.10 20 июля, приземлился в Минске в 1.00.