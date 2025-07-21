Миллионный город сидит без воды Александр Роднянский

21.07.2025, 11:16

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Так выглядит «защита русскоязычных» по-путински.

Ещё недавно — до 2014 — Донецк был городом, в котором на одном из лучших стадионов Европы выступала Бейонсе, где проходили игры чемпионата Европы по футболу, из современного аэропорта которого летали прямые рейсы в европейские столицы. Трудно даже представить.

Теперь же миллионный город сидит… без воды.

Российские «военкоры» пишут про гуманитарную катастрофу в Донецке. Приведу несколько цитат:

«Некоторые районы Донецка по 4 месяца не видели воды, введен график подачи раз в три дня и то не факт, что будет соблюдаться. Подвоз воды надо заказывать и ждать по несколько дней, машин не хватает…

С 1 июля даже в центре города перестала подаваться вода на этажи выше 3-4. Какая-либо внятная информация от властей отсутствовала. Как ухаживать за стариками, детьми, да и просто за собой — не очень понятно…

Смывать унитаз никак. Обычное дело: дончане в унитаз кладут кулечек. И потом эти кулечки кто нормальный, в мусор. Кто нет — выбрасывает под окнами…»

Представляю себе запах в городе…

Проблема подачи воды касается не только Донецка:

«Алчевск. Воды нет 19 дней. Перевальск. Воды нет 19 дней…»

О том, что в условиях сорокоградусной жары в «освобожденных» городах нет воды z-авторы пишут не первую неделю, но, по их же словам, Москве на проблему наплевать.

Нельзя не сочувствовать мирным гражданам, оказавшимся в таких чудовищных условиях.

Но нельзя и не задаться вопросом: ради чего это всё?

«Специальная военная операция» Владимира Путина затевалась, как он сам говорил, ради «освобождения территорий и защиты прав русскоязычных граждан».

Вот вам и наглядная иллюстрация того, как эта «защита» выглядит.

Стертый в щебень Бахмут и страдающий без воды Донецк.

Точнее всего мысль эту сформулировал беглый украинский политик Олег Царев: «трагедия длиной в десять лет». Действительно, трагедия.

Александр Роднянский, Telegram

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