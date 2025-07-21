Бывший «шоколадный король» Беларуси свернул бизнес и в России 1 21.07.2025, 11:19

Марат Новиков не выдержал конкуренции.

Как выяснил портал «Белорусы и рынок», в прошлом году российская компания «Мелани», с продукцией которой Марат Новиков некоторое время пытался конкурировать со своими бывшими фабриками «Спартак» и «Коммунарка», не работала.

Компания «Мелани» была создана через некоторое время после того, как в 2012 году большая часть активов бизнесмена в Беларуси – акции в «Спартаке» и «Коммунарке» - перешли по указу президента в руки государства. В гомельской фабрике Марату Новикову принадлежал контрольный пакет, в «Коммунарке» - свыше трети акций. Негласно Марат Новиков контролировал с начала 2000-х также «Слодыч» и «Красный Мозырянин», которым поставлял сырье и реализовал продукцию через российского трейдера «Белкондитер».

В 2011 года государство задним числом обнулило часть докупленных Новиковым у сотрудников акций в «Спартаке» и «Коммунарке», а потом через допэмисси довела его долю в фабриках до мизерной. На прошлой неделе у «Коммунарки», кстати, появился новый хозяин. Вместо Минска основным собственником (около 90%) одной из крупнейших кондитерских предприятий стала Республика Беларусь.

Единственное, что Марату Новикову удалось сохранить в своих руках после разгрома бизнеса, это выпускавшийся на «Спартаке» бренд Melanie. Вот его линейку с 2015 года, договорившись с фабриками-подрядчиками в Польше и Литве, он попытался продвигать на российском рынке. Но, похоже, не выдержал конкуренции.

Как обратил внимание портал «Белорусы и рынок», также не осуществлял в прошлом году производство и продажи другой его проект – «Фабрика белорусской кухни».

В его рамках бизнесмен пытался наладить производство полуфабрикатов для франчайзинговой сети ресторанов «Белорусская кухня» в России. Сети не получилось – сейчас в Москве функционирует один объект под этим брендом, в котором Марат Новиков уже даже не владелец контрольного пакета.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com