Сотни человек искали восьмилетнюю девочку под Быховом
- 21.07.2025, 11:30
Она заблудилась в лесу.
Вечером 21 июля в Быховском районе Могилевской области развернулась масштабная поисковая операция: в лесу недалеко от деревни Дунаек потерялась 8-летняя девочка. Как сообщили в пресс-службе милиции, ребенок ушел в лес вместе с бабушкой и дедушкой и в какой-то момент пропал из поля зрения взрослых.
История завершилась благополучно: девочка сама вышла из леса в соседнюю деревню, где ее заметили местные жители. Со школьницей все хорошо.