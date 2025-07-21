Сотни человек искали восьмилетнюю девочку под Быховом 21.07.2025, 11:30

Она заблудилась в лесу.

Вечером 21 июля в Быховском районе Могилевской области развернулась масштабная поисковая операция: в лесу недалеко от деревни Дунаек потерялась 8-летняя девочка. Как сообщили в пресс-службе милиции, ребенок ушел в лес вместе с бабушкой и дедушкой и в какой-то момент пропал из поля зрения взрослых.

История завершилась благополучно: девочка сама вышла из леса в соседнюю деревню, где ее заметили местные жители. Со школьницей все хорошо.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com