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Сотни человек искали восьмилетнюю девочку под Быховом

  • 21.07.2025, 11:30
Сотни человек искали восьмилетнюю девочку под Быховом

Она заблудилась в лесу.

Вечером 21 июля в Быховском районе Могилевской области развернулась масштабная поисковая операция: в лесу недалеко от деревни Дунаек потерялась 8-летняя девочка. Как сообщили в пресс-службе милиции, ребенок ушел в лес вместе с бабушкой и дедушкой и в какой-то момент пропал из поля зрения взрослых.

История завершилась благополучно: девочка сама вышла из леса в соседнюю деревню, где ее заметили местные жители. Со школьницей все хорошо.

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