В Испании загадочно погиб экс-чиновник МВД Украины 4 21.07.2025, 11:36

4,212

Российский летчик Максим Кузьминов был убит в том же месте.

В испанском жилом комплексе Cala Alta в Вильяхойосе, где был убит российский летчик Максим Кузьминов, при невыясненных обстоятельствах погиб украинец Игорь Грушевский – бывший чиновник Департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Украины.

Об этом сообщает El Español со ссылкой на собственные источники, пишет «Европейская правда».

Вечером 29 июня Игорь плавал в бассейне жилого комплекса, где недавно приобрел квартиру. Его нашли лицом вниз в воде, без признаков жизни. Первую помощь пытались оказать соседи, затем – медики, но спасти его не удалось.

Как отмечается, 61-летний Грушевский был бывшим высокопоставленным чиновником Департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Украины, а позже – Национальной полиции.

Смерть вызвала подозрения среди жителей. Хотя на теле не было явных следов насилия, из одного уха шла кровь. Жители предполагают, что причиной могла стать внезапная остановка сердца или инсульт, однако не исключают и возможность убийства.

Грушевский, который не имел тесного контакта с соседями, оставался для них малоизвестным человеком. Только после инцидента стало известно, что он был связан с борьбой с организованной преступностью в Украине.

Его имя удалось найти только в архивных украинских реестрах юридических лиц 1990-х годов, где он фигурировал как руководитель УБОП в Черкасской и Кировоградской областях. Само подразделение было ликвидировано в 2015 году в рамках реформы полиции.

Некоторые жители предполагают, что Грушевский мог быть уже на пенсии и поселился в Испании.

Гибель Грушевского произошла менее чем через полтора года после убийства в том же комплексе российского летчика Максима Кузьминова, который сбежал в Украину вместе с военным вертолетом Ми-8. Тогда российские агенты убили его в подземном паркинге комплекса.

Сходство места и обстоятельств двух смертей вызывает подозрения в возможной причастности российских спецслужб и к этому делу.

Пока официальных выводов следствия о причинах смерти Грушевского нет. Дело Кузьминова, тем временем, до сих пор находится под грифом судебной тайны.

Отметим, в августе 2023 года стало известно, что вертолет Ми-8 Вооруженных сил России оказался в Украине в результате спецоперации. Пилотом Ми-8 был 28-летний Максим Кузьминов. Он получил вознаграждение – $500 тысяч в гривневом эквиваленте.

А 19 февраля 2024 года украинская военная разведка подтвердила, что Максима Кузьминова нашли мертвым в Испании.

В июне 2024 года издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники в западных спецслужбах сообщило, что за убийство Кузьминова киллеры получили деньги от российских госслужащих в Вене.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com