Белорусские контрабандные сигареты грузят в транзитные китайские контейнеры

Белорусские контрабандные сигареты грузят в транзитные китайские контейнеры7
- 21.07.2025, 11:38
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Схема поставлена на поток.
Белорусские сигареты контрабандой возят через польскую границу с помощью новой схемы. О ней сообщает «Сообщество железнодорожников Беларуси».
Контрабандисты вывозят партию белорусских сигарет в приграничную с Беларусью Смоленскую область России. Фактической границы там нет, а таможенный досмотр почти не осуществляется. Груз размещают на одной из небольших станций, через которую идут китайские транзитные поезда в Европу.
«По предварительному согласованию с местными диспетчерами контейнерный поезд внепланово останавливают на 20–40 минут под предлогами неприема или загруженности впередилежащей узловой станции. Во время такой остановки контрабандисты вскрывают контейнеры, погруженные на платформы, и загружают в них сигареты. Причем вскрываются не случайные, а именно те контейнеры, которые в дальнейшем будут перегружены на польской стороне. Объем загружаемой продукции ограничен только временем стоянки поезда», — описывают схему железнодорожники.
Для этого на контейнеры, например, срывают пломбы, а после загрузки контрабанды ставят фальшивые. Контрабандисты заранее знают, в какой контейнер грузить сигареты, а номер пломбы им сообщают железнодорожники-сообщники по оформленным накладным.
Второй способ — вырезать люк в крыше или полу контейнера. Потом его маскируют с помощью металла, композитов, стекловолокна и соответствующей краски.
Загруженные контрабандой контейнеры следуют транзитом через Беларусь, а далее — в Польшу.
Сообщество железнодорожников отмечает, что схема «зарядки контейнеров» сигаретами непосредственно на территории Беларуси действует давно и поставлена на поток. Контрабандисты используют малозагруженные станции — Хлюстино под Оршей и Лесная возле Барановичей.
Нововведение с загрузкой сигарет в России, по мнению Сообщества железнодорожников, вызвано входом «нового игрока», который хочет избежать конкуренции с белорусскими дельцами и оставаться недостижимым для белорусских силовиков.
Стоимость «услуги» по внеплановой задержке одного контейнерного поезда — от 2 до 4 тысяч долларов.