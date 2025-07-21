Белорусские контрабандные сигареты грузят в транзитные китайские контейнеры 7 21.07.2025, 11:38

3,538

Схема поставлена на поток.

Белорусские сигареты контрабандой возят через польскую границу с помощью новой схемы. О ней сообщает «Сообщество железнодорожников Беларуси».

Контрабандисты вывозят партию белорусских сигарет в приграничную с Беларусью Смоленскую область России. Фактической границы там нет, а таможенный досмотр почти не осуществляется. Груз размещают на одной из небольших станций, через которую идут китайские транзитные поезда в Европу.

«По предварительному согласованию с местными диспетчерами контейнерный поезд внепланово останавливают на 20–40 минут под предлогами неприема или загруженности впередилежащей узловой станции. Во время такой остановки контрабандисты вскрывают контейнеры, погруженные на платформы, и загружают в них сигареты. Причем вскрываются не случайные, а именно те контейнеры, которые в дальнейшем будут перегружены на польской стороне. Объем загружаемой продукции ограничен только временем стоянки поезда», — описывают схему железнодорожники.

Для этого на контейнеры, например, срывают пломбы, а после загрузки контрабанды ставят фальшивые. Контрабандисты заранее знают, в какой контейнер грузить сигареты, а номер пломбы им сообщают железнодорожники-сообщники по оформленным накладным.

Второй способ — вырезать люк в крыше или полу контейнера. Потом его маскируют с помощью металла, композитов, стекловолокна и соответствующей краски.

Загруженные контрабандой контейнеры следуют транзитом через Беларусь, а далее — в Польшу.

Сообщество железнодорожников отмечает, что схема «зарядки контейнеров» сигаретами непосредственно на территории Беларуси действует давно и поставлена на поток. Контрабандисты используют малозагруженные станции — Хлюстино под Оршей и Лесная возле Барановичей.

Нововведение с загрузкой сигарет в России, по мнению Сообщества железнодорожников, вызвано входом «нового игрока», который хочет избежать конкуренции с белорусскими дельцами и оставаться недостижимым для белорусских силовиков.

Стоимость «услуги» по внеплановой задержке одного контейнерного поезда — от 2 до 4 тысяч долларов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com