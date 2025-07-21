Проверь мозг на скорость: найди «льва» и «зебру» за 12 секунд

Проверь мозг на скорость: найди «льва» и «зебру» за 12 секунд4
- 21.07.2025, 11:42
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Тренировка, которая помогает держать ум в тонусе.
Как известно, регулярное решение головоломок улучшает память, концентрацию и даже отсрочивает возрастное ухудшение когнитивных функций, пеишет unian.net.
Мы любим побеждать, потому что решение сложных задач дает уверенность в собственных силах. Если хотите проверить свои внимательность и наблюдательность, то есть для вас стандартный, но очень интересный тест по поиску слов.
Перед вами черно-белый фон, на котором расположили множество букв, среди которых спрятаны всего два слова - «лев» и «зебра». Ваша единственная задача состоит в том, чтобы найти их менее чем за 12 секунд.
Если установите таймер, то вам не придется отвлекаться на время. Начинайте, когда будете готовы!