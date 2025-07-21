Беларусбанк ограничит снятие наличных 3 21.07.2025, 11:44

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Уже с 4 августа.

С 4 августа 2025 года Беларусбанк вводит ограничения на снятие наличных денежных средств по банковским картам.

Для карт линейки «Бархат» суточный лимит составит 600 рублей, для остальных карт банка — не более 1000 рублей в сутки.

Если клиенту потребуется снять сумму, превышающую установленный предел, он может обратиться в контакт-центр по короткому номеру 147 или лично посетить ближайшее отделение Беларусбанка для временной отмены лимита.

В банке пояснили, что такие меры направлены на повышение безопасности и защиту клиентов от мошеннических действий.

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