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Беларусбанк ограничит снятие наличных

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  • 21.07.2025, 11:44
  • 4,728
Беларусбанк ограничит снятие наличных

Уже с 4 августа.

С 4 августа 2025 года Беларусбанк вводит ограничения на снятие наличных денежных средств по банковским картам.

Для карт линейки «Бархат» суточный лимит составит 600 рублей, для остальных карт банка — не более 1000 рублей в сутки.

Если клиенту потребуется снять сумму, превышающую установленный предел, он может обратиться в контакт-центр по короткому номеру 147 или лично посетить ближайшее отделение Беларусбанка для временной отмены лимита.

В банке пояснили, что такие меры направлены на повышение безопасности и защиту клиентов от мошеннических действий.

@charter97.org Беларусбанк ограничил снятие денег с карты #беларусбанк #деньги #ограничения #банки #новости #беларусь #финансы #карты ♬ оригинальный звук - Хартия97

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