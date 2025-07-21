«Открывается форточка — и это уже радость!» 3 21.07.2025, 11:52

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иллюстративное фото

Белоруска раскритиковала общественный транспорт в Минске.

Читательница сайта Charter97.org рассказала о поездке в столицу. Белоруска из небольшого городка раскритиковала общественный транспорт в столице:

— Хотя этим летом погода нас не особенно балует жаркими днями, поездка в общественном транспорте — настоящее испытание для здоровья.

Осенью и зимой над этим вопросом даже не задумываешься. А вот летом поездка в автобусе — это как в аду! Сначала краснеют щеки, потом на лбу выступают капли пота, а затем начинает мокреть спина и бешено колотиться сердце.

Возможно, минчане к этому уже привыкли и чувствуют себя лучше нас, провинциалов. Ведь в нашем городке с населением 15 тысяч человек вообще не существует понятия «общественный транспорт». Для нас это — предмет роскоши. Местные передвигаются пешком, на велосипедах, а если куда-то не можешь дойти — вызываешь такси и едешь. Вот такая она, правда жизни небольшого поселения.

Но чтобы в столице не оборудовать транспорт кондиционерами?! В XXI веке, когда в Арабских Эмиратах уже летают воздушные такси… Ох, что-то я увлеклась! Даже в соседней Польше в самом маленьком городке ездят электробусы с кондиционерами.

Что с нашими расхваленными МАЗами? Или лукашистская Беларусь еще не доросла до таких нано-технологий, чтобы охлаждать воздух? У нас прогресс на уровне 90-х: открывается форточка — и это уже радость!

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