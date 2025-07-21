Главный сигнал недели прозвучал от Индии Вадим Денисенко

21.07.2025, 11:53

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Кремль ждет финансовый удар до конца года.

Индия, устами своего министра энергетики, объявила, что готова к замене российской нефти на нефть из стран Персидского залива. Как по мне – это главный сигнал этой недели. Дело в том, что закон Грэма о 500% пошлины на страны, которые незаконно закупают российскую нефть, выполнить невозможно. А вот провести переговоры с Индией, чтобы она заместила российскую нефть на нефть из Персидского залива можно. Если переговоры об этом состоятся – это будет означать, что Россия до конца года потенциально будет терять, как минимум, 20% своих нефтяных доходов.

А это, в свою очередь, поставит Кремль перед дилеммой, которую невозможно решить: уменьшить расходы на войну и сохранить расходы на инфраструктуру или же плюнуть на инфраструктуру и увеличить расходы на войну. Пока нет ответа на вопрос, что решит Путин, но оба варианта для него плохие. Это не означает завершение войны. Это означает, что возможности Путина вести войну резко сузятся. А что касается окончания войны, я остаюсь при мнении, что главным фактором будут оставаться переговоры Пекин-Вашингтон. И они будут продолжаться, как минимум, до конца года.

Вадим Денисенко, Facebook

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