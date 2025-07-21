Экономика Кремля приближается к рецессии1
- 21.07.2025, 11:59
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Российские нефтяные компании терпят убытки.
Эксперты предупреждают, что российская экономика приближается к рецессии, несмотря на усилия Кремля «прикинуться, будто все в порядке», пишет Daily Express (перевод — сайт Charter97.org).
Министр экономического развития Максим Решетников на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что страна находится «на грани рецессии». Министр энергетики Сергей Цивилев сообщил в Совете Федерации, что нефтяные компании сталкиваются с нехваткой запчастей для ремонта НПЗ из-за западных санкций.
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия исчерпала множество своих «свободных ресурсов» и теперь нуждается в новой модели экономического роста. Тем не менее власти продолжают утверждать, будто санкции не наносят вреда экономике.
Новый пакет санкций ЕС включает в себя снижение предельной цены на российскую нефть на 15% от средней рыночной стоимости — вместо прежнего потолка в $60, действующего с декабря 2022 года. Великобритания заявила, что также введет эти меры, что ударит по нефтяным доходам РФ, финансирующим войну в Украине.
Также ЕС полностью запретил специализированным финансовым службам проводить транзакции с 45 российскими банками. Санкции касаются компаний, поддерживающих военные возможности РФ, включая три китайские и восемь белорусских организаций.
Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев пригрозил усиленными ударами по Киеву и другим городам, назвав ЕС «русофобами» и призвав россиян «ненавидеть Европу, как это делали наши предки».
Эксперты подчеркивают, что схемы обхода санкций через Китай — ключевая часть стратегии Кремля, но ужесточение давления усложнит эти попытки.