Экономист: В Беларуси все начнется сыпаться раньше, чем в России 6 21.07.2025, 12:08

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Белорусский рубль ждет девальвация.

Российский экономист Вячеслав Ширяев считает, что Беларусь находится на пороге очередной девальвации национальной валюты. К этому ее подталкивает все нарастающий дефицит внешнеторгового баланса, а также проблемы, связанные с замедлением российской экономики. Об этом эксперт заявил в обзоре на своем YouTube-канале.

Как считает Вячеслав Ширяев, разбираться в ситуации, которая складывается в экономике Беларуси, очень важно по двум причинам.

Первая причина - это то, что все проблемы, которые назревают у Беларуси, придется, как это ранее было всегда, решать за счет российского бюджета. А в нем уже и так зияет огромная дыра.

Вторая причина, по словам Ширяев, заключается в том, что «в белорусской экономике, как в капле воды отражаются все будущие проблемы России».

«То есть то, что в ближайшее время ожидает Беларусь, а именно увеличение торгового дефицита, девальвация белорусского рубля и так далее - всё это с лагом в несколько месяцев случится и в России, потому что это взаимозависимые системы», - уверен эксперт.

Он привел статистику внешней торговли Беларуси за январь-апрель 2024 и этот же период 2025 года. По ней видно, что отрицательно торговое сальдо выросло почти в два раза.

«И вот сейчас после того, как начал нарастать очень быстрыми темпами дефицит торгового баланса, властям придётся девальвировать национальную валюту, а значит, резко снижать уровень жизни населения Беларуси», - считает Ширяев.

Но это может не помочь белорусской экономике, если Россия синхронно также девальвирует свой рубль, потому что Россия и Беларусь – «это взаимозависимые, взаимосообщающиеся сосуды».

Причем, по словам эксперта, если раньше Москва всегда была готова помогать Александру Лукашенко кредитами, которые он никогда не отдавал, то сейчас, в условиях войны с Украиной, Владимир Путин может за такую поддержку потребовать от Лукашенко реальных политических уступок.

«Кремль будет держать в своих этих когтистых лапах Беларусь до последнего. И вот эта вот смертельная хватка, она и доведёт экономику Беларуси до более даже плачевного состояния, я боюсь, чем в России, потому что Лукашенко уже некому будет помогать», - считает Ширяев.

И дальше у белорусского руководителя будет выбор: «Либо всё-таки становиться чуть более рыночным, то есть закрыть неэффективные предприятия, которые генерируют убытки, и при этом столкнуться с негативными социальными последствиями. Либо всё-таки требовать у Москвы и получить снова какие-то там несколько миллиардов долларов, чтобы заткнуть дыры. Но даст ли Москва эти деньги? Я вот сомневаюсь».

«Поэтому, возможно, в какой-то момент Лукашенко придётся делать какой-то сложный выбор: сокращать производство, сокращать персонал, высвобождать людей. А как это будет Беларусь проходить? Такого опыта у неё за 30 лет правления Лукашенко не было», - отмечает аналитик.

В этой ситуации, полагает эксперт, белорусскому режиму придется «маневрировать», искать экономической поддержки на Западе, добиваться снятия санкций. Но для этого, в первую очередь, следует освободить политзаключенных. Возможно даже, что Лукашенко согласится уйти с поста президента и поставить на свое место «какого-нибудь приемлемого для Европы сменщика», делает вывод Ширяев.

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