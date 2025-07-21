Пробка на Крымском мосту установила исторический рекорд 3 21.07.2025, 12:16

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Россияне часами жарятся в очередях, чтобы попасть на аннексированный полуостров.

Многокилометровые автомобильные очереди образовались на Крымском мосту. Число желающих попасть на полуостров на машине достигло максимума за семилетнюю историю существования переправы, пишет Mash. 20 июля пробка со стороны Тамани растянулась на 22 километра, в очередь выстроилось около 1700 автомобилей. Предыдущий рекорд — 17 километров — был установлен в 2024 году. Температура в Крыму сейчас превышает 30 градусов.

Ситуация остается сложной. Утром в понедельник оперативный телеграм-канал информационного центра Крымского моста сообщил, что в очереди на въезд скопилось 1270 автомобилей. Время ожидания составляет более трех часов. Российский союз туриндустрии рекомендовал водителям выбирать альтернативные маршруты для поездки в Крым, а также запасаться питьевой водой и необходимыми вещами на случай длительных задержек в пути.

Также в оперативном канале теперь публикуется прогноз загруженности пунктов досмотра: со стороны Тамани их 60, а со стороны Керчи — 50. Согласно этим данным, наименьший трафик на мосту ожидается ночью и ранним утром, максимальные очереди — днем. Наибольшее число машин со стороны Тамани скапливается утром в понедельник и вторник. Со стороны Керчи максимальная загрузка фиксировалась с полудня в четверг и пятницу. Максимальное время ожидания в очереди составляет 4 часа. В среднем на досмотр одного легкового автомобиля уходит 6 минут, сообщали в «Росавтодоре».

До аннексированного полуострова также можно добраться по железной дороге или через оккупированные территории Донецкой и Запорожской области. Тем временем шесть поездов в Крым и 11 из него задерживаются до 5 часов из-за падения обломков беспилотника на станции «Каменоломни» в Ростовской области, сообщает РЖД.

22 километра — новая рекордная длина пробки на Крымском мосту за 7+ лет с открытия переправы. Около 1700 машин стоят в огромной очереди со стороны Тамани.

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