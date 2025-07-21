В России на железной дороге начался коллапс

В России на железной дороге начался коллапс3
- 21.07.2025, 12:21
- 2,740
Более 50 поездов задерживаются.
Более 50 пассажирских поездов в России следуют с опозданиями после пожара на станции в Ростовской области, загоревшейся в результате атаки украинскими дронами, сообщает «Радио Свобода».
Пожар возник на станции Каменоломни в 80 километрах от Ростова-на-Дону. Там расположено вагонно-ремонтное депо, это крупный железнодорожный узел. В результате атаки загорелось здание местного пассажирского вокзала.
Украинский блогер Петр Андрющенко утверждает, что ударом разрушены посты электрической централизации, на которых размещено оборудование для управления стрелками и светофорами. Издание «Диалог.ua» пишет, что украинские военные атаковали еще несколько «ключевых железнодорожных узлов» в России.
Российские военные сообщили, что ночью были сбиты 74 украинских беспилотника над 7 регионами страны. В Москве загорелся многоэтажный дом в поселке Киевский на юго-западе города, передает «Астра», пострадавших нет.