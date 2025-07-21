Ума Турман не ожидала такого культурного эффекта от «Криминального чтива» 21.07.2025, 12:23

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Ума Турман

Картина воспринималась как небольшой независимый проект.

Актриса Ума Турман рассказала, что во время съемок «Криминального чтива» не представляла, насколько культовым станет этот фильм. Хотя картина легендарного режиссера Квентина Тарантино, вышедшая в 1994 году, считается сегодня шедевром и оказала огромное влияние на массовую культуру, тогда она воспринималась как небольшой независимый проект, пишет Deadline (перевод — сайт Charter97.org).

«Я понимала, что фильм особенный — это было видно по сценарию, его уникальности. Но он был относительно малобюджетным», — призналась актриса.

На момент премьеры на Каннском кинофестивале, где фильм получил «Золотую пальмовую ветвь», Турман уже 10 лет работала в кино. Ей было 24 года, и роль Мии Уоллес — жены криминального босса — принесла ей номинацию на «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана. При этом Турман призналась, что не была уверена, стоит ли соглашаться, из-за провокационного содержания картины.

Также актриса рассказала о своей дочери — звезде «Очень странных дел» Майе Хоук. «Она знает, что делает. Училась в Джульярдской школе. Я поняла, что главное в материнстве — быть рядом, а не давать советы. Никто их все равно не слушает», — сказала Турман.

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