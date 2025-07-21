Симпсоны приехали в Брест
- 21.07.2025, 12:29
Белоруска создала вирусное видео, в котором герои культового сериала гуляют по улицам города.
В интернете набирает популярность ролик, который сделала белоруска с помощью нейросетей. В нём герои мультсериала «Симпсоны» приезжают в Брест. Они гуляют по городу, на фоне — узнаваемые достопримечательности, в том числе знаменитый брестский фонарщик.
Зрители отмечают, что видео получилось очень атмосферным: легко узнать знакомые улицы и места. Многие в восторге и просят продолжение — теперь уже про другие города Беларуси.
🔥 Симпсоны в Бресте: нейросети «отправили» мультгероев в Беларусь— Сharter97.org (@charter_97) July 21, 2025
В интернете набирает популярность ролик, который сделала белоруска с помощью нейросетей. В нём герои мультсериала «Симпсоны» приезжают в Брест. Они гуляют по городу, на фоне — узнаваемые достопримечательности, в… pic.twitter.com/opMBBKCLAz