закрыть
21 июля 2025, понедельник, 13:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Симпсоны приехали в Брест

  • 21.07.2025, 12:29
Симпсоны приехали в Брест

Белоруска создала вирусное видео, в котором герои культового сериала гуляют по улицам города.

В интернете набирает популярность ролик, который сделала белоруска с помощью нейросетей. В нём герои мультсериала «Симпсоны» приезжают в Брест. Они гуляют по городу, на фоне — узнаваемые достопримечательности, в том числе знаменитый брестский фонарщик.

Зрители отмечают, что видео получилось очень атмосферным: легко узнать знакомые улицы и места. Многие в восторге и просят продолжение — теперь уже про другие города Беларуси.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Миллионный город сидит без воды
Миллионный город сидит без воды Александр Роднянский
Цирк, дажынкі и письмо
Цирк, дажынкі и письмо Ирина Халип
Потоп, еще потоп и Трамп на горизонте
Потоп, еще потоп и Трамп на горизонте Владимир Халип
Желтые бирки
Желтые бирки Игорь Карней