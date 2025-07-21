В Беларуси нашли овцу, зараженную бешенством 3 21.07.2025, 12:36

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иллюстративное фото

С ней контактировал человек.

В Беларуси за истекшую неделю с 14 по 20 июля 16 человек попали под наблюдение врачей из-за случаев бешенства животных, сообщает Минздрав.

Всего больных особей было две – в Могилевской и Витебской областях. В первом случае люди контактировали с бездомным котом. Второй же оказался более неожиданным – бешенством заболела овца.

Все, кто оказался подвержен риску, получают необходимое лечение, чтобы не заразиться. Ведь бешенство – это смертельное заболевание, спасает от которого лишь своевременное оказание антирабической помощи.

Кроме того, санслужба и работники Минздрава продолжают контролировать ситуацию, все необходимые мероприятия уже проведены.

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