Режим Лукашенко выстраивает «стратегическое партнерство» с Ираном 3 21.07.2025, 12:50

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В Минск прибыла делегация режима аятолл.

Беларусь и Иран нацелены выстраивать «стратегическое партнерство», заявил заместитель председателя «палаты представителей» Вадим Ипатов во время встречи с иранской парламентской делегацией во главе с руководителем рабочей группы Собрания исламского совета Ирана по сотрудничеству с «Национальным собранием Беларуси» Алиасгаром Багерзаде, передает БЕЛТА.

Лукашенковский чиновник заявил, что у белорусского режима и Тегерана «общее понимание происходящего в мире».

Отметим, что визит делегации проходит на фоне обострения отношений Израиля и Ирана.

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