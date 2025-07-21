Режим Лукашенко выстраивает «стратегическое партнерство» с Ираном

Режим Лукашенко выстраивает «стратегическое партнерство» с Ираном3
- 21.07.2025, 12:50
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В Минск прибыла делегация режима аятолл.
Беларусь и Иран нацелены выстраивать «стратегическое партнерство», заявил заместитель председателя «палаты представителей» Вадим Ипатов во время встречи с иранской парламентской делегацией во главе с руководителем рабочей группы Собрания исламского совета Ирана по сотрудничеству с «Национальным собранием Беларуси» Алиасгаром Багерзаде, передает БЕЛТА.
Лукашенковский чиновник заявил, что у белорусского режима и Тегерана «общее понимание происходящего в мире».
Отметим, что визит делегации проходит на фоне обострения отношений Израиля и Ирана.