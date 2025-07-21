В Италии отменили выступление российского дирижера-путиниста Валерия Гергиева 3 21.07.2025, 13:00

1,086

Фото: Getty Images

Это произошло после давления украинцев и депутатов Европарламента.

Министерство культуры Италии отменило выступление приближенного к Путину дирижера Валерия Гергиева на фестивале Un’Estate da RE после многочисленной критики со стороны политиков и общественных активистов.

Об этом сообщает The Volin Chanel.

Выступление Валерия Гергиева было запланировано 27 июля с участием оркестра театра Verdi di Salerno и солистов оркестра Мариинского театра, которым он руководит в Санкт-Петербурге.

«Искусство — свободное и не может быть цензурировано. Но пропаганда, даже талантливая, — это другое», — заявил министр культуры Италии Алессандро Джули, добавив, что появление Гергиева, которого называют другом и советником Путина, может послать «неправильный сигнал».

В то же время президент региона Кампания Винченцо Де Лука, который инициировал концерт, раскритиковал отмену, заявив, что блокирование культурных контактов «не способствует миру, а лишь подпитывает ненависть».

На прошлой неделе Де Лука заявил, что Гергиева пригласили на фестиваль вместе с израильским дирижером Даниэлем Ореном, чтобы «оставить каналы связи открытыми даже с теми, кто не думает так, как мы».

«Мы не просим этих людей культуры отвечать за политический выбор тех, кто возглавляет их страны», — отметил Де Лука, сообщает Moscow Times.

Ранее решение пригласить Валерия Гергиева на фестиваль Un’Estate da RE раскритиковал генеральный менеджер нью-йоркской Метрополитен-опера Питер Гелб, назвав дирижера «художественным дублером Путина».

Также отмены концерта также требовали около 40 организаций украинцев из Италии, Польши, Канады и др. Вице-президент Европарламента Пина Пичерно открыто осудила запланированное выступление.

«Даже через три с половиной года войны есть те, кто не поняли, что поддержка режима Путина — в частности через подобные культурные инициативы — это легитимизация его ужасного империализма и серьезная угроза. Моя обязанность — как и обязанность европейских институтов — обратиться к директору фестиваля и руководителю региона Кампания с требованием вмешаться», — написала она на своей странице в Х.

С началом полномасштабной войны в Украине в 2022 году Гергиева уволили с должности главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра. От него также отказались Роттердамская филармония, Festspielhaus Baden-Baden, BIS Records, Метрополитен-опера, Карнеги-холл и Венская филармония.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com