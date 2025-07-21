«Это как полка с просроченным товаром» 1 21.07.2025, 13:07

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Владимир Привалов

Гомельчане высмеяли председателя горисполкома за список артистов для концерта в День города.

Жители Гомеля массово высказались о списке певцов, который предложил гомельчанам председатель горисполкома Владимир Привалов. Как сообщал Флагшток, глава города пригласил проголосовать за артиста, которого позовут выступить на стадионе «Центральный» в День города, сообщает «Флагшток».

Список получился безальтернативным — в нем исключительно артисты российской эстрады, популярные в 1980–1990-х годах.

В этом с «Флагштоком» согласились многие гомельчане, которые оставили сотни комментариев под видео, опубликованным в TikTok государственным изданием, журналом «Белка». Напомним, мы предположили, что Привалов, известный как поклонник советской и перестроечной эстрады, показал свой личный плейлист.

«Флагшток» изучил высказывания, пока их не удалили, и собрал самые яркие и остроумные комментарии об идее главы горисполкома.

«Странно, что решили из таких молодых артистов выбрать. Можно было бы Чайковскому звякнуть, Мусоргского пригласить, Глинку, ну на крайний случай Римского-Корсакова».

«А постарше нет? Одна молодёжь».

«Это как полка с просроченным товаром у кассы».

«Мне 60+, но мне стыдно за выбор артистов. Нафталин — сразу пришла такая мысль. Но есть же наша талантливая молодежь, вот кого надо поддерживать».

«Как же тут определиться? Такие актуальные и современные артисты».

«Точно день города? Больше на ретро-фестиваль похоже».

«Вот вам и молодежная столица!»

«Это где такой День города? В 98-м?»

«На день рождения принято звать ровесников, вот и выбирают из ровесников города».

«В первый раз центральный стадион будет пустовать. Или раздадут билеты из профкома, или солдатам».

«Предлагаю создать фонд, куда мы все скинемся и заплатим этим ребятам, чтобы они сюда не приезжали».

Лишь в нескольких комментариях пользователи высказались за некоторых артистов из плейлиста Привалова. Больше всего — за Андрея Державина, Игоря Корнелюка и Виктора Салтыкова.

Некоторые ставили в пример другие города, которые пригласили на праздник современных артистов. Например, в Бресте это группа «Моя Мишель» — правда, тоже российская.

Напомним, в прошлом году Привалов устроил в Гомеле фестиваль шансона, на который тоже позвал советских звезд — ВИА «Пламя» и Сергея Скачкова из группы «Земляне».

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