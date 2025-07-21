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Американский конгрессмен: Трамп совершил ошибку

  • 21.07.2025, 13:10
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Американский конгрессмен: Трамп совершил ошибку

Именно Путин был двигателем войны.

Администрация президента США Дональда Трампа допустила огромную ошибку как во время своей предвыборной кампании, так и после выборов, когда переложила вину за войну на Украину, считает демократ в Комитете Палаты представителей США, конгрессмен Адам Смит, пишет The Hill.

«Кажется, президент Трамп искренне верил, что именно Украина разжигает конфликт», — заявил Смит в интервью ведущей Шеннон Брим в эфире Fox News Sunday.

В свою очередь, американский политик убежден, что именно кремлевский диктатор Владимир Путин был двигателем конфликта в Украине.

Издание напомнило, что с момента вступления на второй президентский срок Дональда Трампа, он и его администрация настаивают на прекращении войны в Украине, но эти заявления не приносят особого успеха.

Указывается, что в феврале текущего года президент США заявил, что в войне с Россией виноват украинский лидер, мол, «он никогда не должен был ее начинать».

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