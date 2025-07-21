FT: ИИ усиливает роль английского языка 21.07.2025, 13:14

Знание других языков все еще может быть преимуществом.

Английский язык, на котором говорят около 1,5 миллиарда человек, получает новое преимущество благодаря развитию искусственного интеллекта, пишет Financial Times (перевод — сайт Charter97.org).

Сегодня 90% обучающих данных для ИИ-систем приходится на английский, что делает его все более важным навыком для профессионального роста — особенно в международных компаниях.

Многие корпорации, включая Airbus, Renault, Samsung и даже японские Sharp и Rakuten, используют английский как рабочий язык. В 2021 году 22% вакансий в ЕС и Великобритании требовали знания английского, тогда как немецкий и французский встречались в 1,7% и 1,1% объявлений соответственно. Мандаринский китайский, несмотря на количество носителей, фигурировал лишь в 1,3% вакансий.

Но знание других языков все еще может быть преимуществом. Внутренние обсуждения в европейских компаниях часто переходят на местный язык — будь то французский или голландский — и без владения им сложно попасть в «внутренний круг». Это подтверждают сотрудники международных офисов, отмечая, что знание местного языка повышает доверие, облегчает коммуникацию и способствует карьерному росту.

Развитие ИИ и машинного перевода снижает значимость поверхностного знания языков: базовые диалоги можно автоматизировать, тексты — перевести. Однако высокоуровневая работа, особенно с публичной речью или юридическими текстами, по-прежнему требует глубокой языковой компетенции.

В результате формируется рынок труда с двумя уровнями: топ-должности — для тех, кто свободно владеет английским, а все остальные — в локальной периферии.

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