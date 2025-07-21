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FT: ИИ усиливает роль английского языка

  • 21.07.2025, 13:14
FT: ИИ усиливает роль английского языка

Знание других языков все еще может быть преимуществом.

Английский язык, на котором говорят около 1,5 миллиарда человек, получает новое преимущество благодаря развитию искусственного интеллекта, пишет Financial Times (перевод — сайт Charter97.org).

Сегодня 90% обучающих данных для ИИ-систем приходится на английский, что делает его все более важным навыком для профессионального роста — особенно в международных компаниях.

Многие корпорации, включая Airbus, Renault, Samsung и даже японские Sharp и Rakuten, используют английский как рабочий язык. В 2021 году 22% вакансий в ЕС и Великобритании требовали знания английского, тогда как немецкий и французский встречались в 1,7% и 1,1% объявлений соответственно. Мандаринский китайский, несмотря на количество носителей, фигурировал лишь в 1,3% вакансий.

Но знание других языков все еще может быть преимуществом. Внутренние обсуждения в европейских компаниях часто переходят на местный язык — будь то французский или голландский — и без владения им сложно попасть в «внутренний круг». Это подтверждают сотрудники международных офисов, отмечая, что знание местного языка повышает доверие, облегчает коммуникацию и способствует карьерному росту.

Развитие ИИ и машинного перевода снижает значимость поверхностного знания языков: базовые диалоги можно автоматизировать, тексты — перевести. Однако высокоуровневая работа, особенно с публичной речью или юридическими текстами, по-прежнему требует глубокой языковой компетенции.

В результате формируется рынок труда с двумя уровнями: топ-должности — для тех, кто свободно владеет английским, а все остальные — в локальной периферии.

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