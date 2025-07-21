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В Молдове пройдут учения с участием военных США и Румынии

  • 21.07.2025, 13:21
В Молдове пройдут учения с участием военных США и Румынии

Они получили название «Огненный щит-2025».

В Молдове с 4 по 18 августа пройдут многонациональные учения Scutul de Foc-2025 («Огненный щит-2025») с участием молдовских, румынских и американских военных.

Об этом сообщило Министерство обороны страны, пишет «Европейская правда».

Ведомство предупредило, что в связи с учениями по дорогам страны будет передвигаться военная техника.

«Учения Scutul de Foc, проводимые с 2015 года, стали важной традицией, позволяющей молдовским военным проходить подготовку вместе с румынскими и американскими коллегами», – отметили в министерстве.

Минобороны также отметило, что военная техника будет двигаться по дорогам преимущественно ночью, не нарушая дорожное движение.

«Международные военные учения стали любимой темой дезинформаторов. Рекомендуем гражданам получать информацию из надежных источников, чтобы избежать распространения фейков и манипуляций», – добавили в ведомстве.

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