Это была ночь, когда дипломат становится другим человеком 3 Катарина Матернова

21.07.2025, 13:33

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Катарина Матернова

В Киеве тишина — роскошь.

Ночь, которая не заканчивается. Всю ночь по Киеву выли сирены. Восемь часов подряд. И они до сих пор воют, пишет

Люди бежали в укрытия. Они боятся за своих детей, своих родителей, своих друзей. Я тоже боюсь.

Это была одна из тех ночей, когда дипломат становится просто человеком – человеком, которому страшно.

Прошлой ночью Россия снова атаковала Украину: 426 дронов, пять ракет «Кинжал», 19 крылатых ракет. Несмотря на то, что большинство было перехвачено, последствия реальны.

В Киеве погиб один человек. Другие получили ранения. Сильно повреждены жилые дома, супермаркет и оживленная станция метро.

В Харькове загорелся гражданский объект. В Ивано-Франковске пострадали четыре человека, повреждена инфраструктура.

Снаружи мир спит. Или собирается в летний отпуск.

Две недели назад я провела несколько дней у озера. И не могла уснуть. Тишина казалась слишком незнакомой.

Здесь, в Киеве, тишина ночью – роскошь.

Эта война длится слишком долго. Она убивает днем и ночью. Бьет по городам, где живут дети, старики, семьи.

После этой ночи мне страшно – я признаю это. Моей команде страшно. Но мы знаем, что Украина никогда не сдастся. Она будет продолжать сопротивляться.

И мир не должен забывать: мир – не данность. За мир надо бороться. И сегодня Украина борется – и платит – за мир во всем мире.

Катарина Матернова, «Фейсбук»

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