Зеленский сменил послов Украины в 16 странах
- 21.07.2025, 13:41
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Кто в списке.
Президент Владимир Зеленский сегодня назначил послов Украины в 16 стран. Также были назначены представители в ряде организаций.
Об этом сообщает «РБК-Украина».
Согласно указам, Зеленский уволил послов Украины в ЮАР, Мексике, Узбекистане, Боснии и Герцеговине, Канаде, Эстонии, Италии, Кипре, Южной Корее, Монголии, Швеции, Кении, Танзании, ОАЭ, Бахрейне.
А уже следующими указами назначил новых дипломатов:
Воронин Александр Степанович – в Алжирской Народной Демократической Республике;
Балануц Александр Александрович – в Объединенных Арабских Эмиратах;
Щерба Александр Васильевич – в Южно-Африканской Республике;
Токарь Юрий Любомирович – в Республике Кения;
Субх Максим Алийович – в Государстве Кувейт;
Соколовская Юлия Сергеевна – в Королевстве Испания;
Плахотнюк Андрей Николаевич – в Канаде;
Погорельцев Сергей Алексеевич – в Мексиканских Соединенных Штатах;
Селых Ольга Ивановна – в Султанате Оман;
Нежинский Сергей Сергеевич – в Республике Кипр;
Недоленко Геннадий Алексеевич – в Малайзии;
Мельник Ярослав Владимирович – в Королевстве Бельгия;
Касьянов Андрей Юрьевич – в Республике Ангола;
Лутовинов Юрий Владимирович – в Японии;
Боечко Владимир Васильевич – в Эстонской Республике;
Бачинский Владимир Михайлович – в Боснии и Герцеговине.