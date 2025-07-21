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Зеленский сменил послов Украины в 16 странах

  • 21.07.2025, 13:41
  • 1,808
Зеленский сменил послов Украины в 16 странах

Кто в списке.

Президент Владимир Зеленский сегодня назначил послов Украины в 16 стран. Также были назначены представители в ряде организаций.

Об этом сообщает «РБК-Украина».

Согласно указам, Зеленский уволил послов Украины в ЮАР, Мексике, Узбекистане, Боснии и Герцеговине, Канаде, Эстонии, Италии, Кипре, Южной Корее, Монголии, Швеции, Кении, Танзании, ОАЭ, Бахрейне.

А уже следующими указами назначил новых дипломатов:

Воронин Александр Степанович – в Алжирской Народной Демократической Республике;

Балануц Александр Александрович – в Объединенных Арабских Эмиратах;

Щерба Александр Васильевич – в Южно-Африканской Республике;

Токарь Юрий Любомирович – в Республике Кения;

Субх Максим Алийович – в Государстве Кувейт;

Соколовская Юлия Сергеевна – в Королевстве Испания;

Плахотнюк Андрей Николаевич – в Канаде;

Погорельцев Сергей Алексеевич – в Мексиканских Соединенных Штатах;

Селых Ольга Ивановна – в Султанате Оман;

Нежинский Сергей Сергеевич – в Республике Кипр;

Недоленко Геннадий Алексеевич – в Малайзии;

Мельник Ярослав Владимирович – в Королевстве Бельгия;

Касьянов Андрей Юрьевич – в Республике Ангола;

Лутовинов Юрий Владимирович – в Японии;

Боечко Владимир Васильевич – в Эстонской Республике;

Бачинский Владимир Михайлович – в Боснии и Герцеговине.

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