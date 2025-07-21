Стали известны возможные соперники белорусских клубов в 3-м раунде Лиги конференций
- 21.07.2025, 13:47
В турнире участвуют три белорусских клуба.
Белорусские клубы узнали потенциальных соперников по 3-му раунду квалификации Лиги конференций, если они успешно минуют второй этап.
Победитель пары «Динамо» Минск — «Эгнатия» сыграет с одним из следующих соперников:
Победитель пары «Олимпия» (Любляна, Словения) — «Интер» (Эскальдес, Андорра). Победитель пары «Будучность» (Подгорица, Черногория) — «Милсами» (Молдова)
Победитель пары «Кошице» — «Неман» сыграет с одним из следующих победителей пар:
«Дечич» (Черногория) — «Рапид» (Австрия). «Черно Море» (Болгария) — «Истанбул» (Турция). «Шериф» (Тирасполь, Молдова) — «Утрехт» (Нидерланды). «Раднички 1923» (Сербия) — «Клаксвик» (Фарерские острова). «Пюник» (Армения) — «Дьер» (Венгрия)
Победитель пары «Торпедо-БелАЗ» — «Маккаби» Хайфа сыграет с одним из победителей следующих пар:
«Ракув» (Польша) — «Жилина» (Словакия). «Целе» (Словения) — АЕК (Ларнака, Кипр). «Арис» (Лимасол, Кипр) — «Академия Пушкаша» (Венгрия). «Левски» (Болгария) — «Брага» (Португалия). «Атлетик» (Эскальдес-Энгардани, Андорра) — «Динамо» (Албания)
Матчи второго раунда пройдут 24 и 31 июля, третьего раунда — 7 и 14 августа.