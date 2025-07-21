РФ уверенно движется к катастрофе 2 Юрий Федоренко

21.07.2025, 14:03

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Сразу две новости о транспортных проблемах в России.

Во-первых: в России 132 поезда следуют с опозданием до 15 часов после атаки дронов на станцию в Ростовской области.

Во-вторых: на фоне атаки наших БПЛА в ночь на 20 июля московские аэропорты — Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский — были вынуждены на несколько часов ввести ограничения на прием и вылет самолетов. Ограничения также затронули аэропорты в Нижнем Новгороде, Калуге и Ярославле.

Это уже не первый раз, когда останавливается российская транспортная инфраструктура. Помимо сугубо военных достижений, это явление имеет и социологическое измерение: находящееся далеко от войны российское население, проживающее в глубоком тылу, начинает ощущать опасность, дискомфорт и страх. Правильнее сказать — далёкое от ужасов войны население, ведь в самой войне эти люди, безусловно, участвуют — как налогоплательщики и лояльный электорат Кремля.

Известный социолог, глава Киевского международного института социологии Владимир Паниотто считает, что именно паралич транспортного сообщения может заставить россиян осознать простую истину: война — это плохо. Задержка авиарейсов влияет на сознание так называемого российского среднего класса гораздо сильнее, чем статистика потерь или репортажи с фронта в западных СМИ, которые время от времени доходят до российского зрителя (слушателя, читателя).

Существует довольно большая категория россиян (по оценкам Паниотто — до 40%), которые получают удовольствие от самого факта того, что их страна ведет захватническую войну. От пропагандистских заявлений у них улучшается эмоциональное состояние и ощущение удовлетворенности жизнью. Очень хотелось бы, чтобы эти люди поняли, что война — это боль и страдание.

Кажется, что это понимание придет к ним только тогда, когда они сами столкнутся с тревогой и дискомфортом.

Чем больше россиян будут чувствовать страх, тем выше вероятность, что зло, которое они распространяют по соседним странам, обернется против них в виде социальных противоречий и гражданских конфликтов.

Россия уверенно движется к катастрофе, но, к сожалению, медленно. Мы должны сделать всё, чтобы ускорить этот процесс.

Работаем дальше. Слава Украине!

Юрий Федоренко, «Фейсбук»

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