Синоптики назвали регионы Беларуси, где погода будет «оранжевой» 21.07.2025, 14:05

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Какая погода ожидает белорусов 22 июля?

Белгидромет сообщил, что 22 июля на половине территорий Беларуси ожидается погода, из-за которой там ввели оранжевый уровень опасности. Жителям этих регионов напророчили: грозы, порывы ветра, да ещё и +30°C. Специалисты назвали все это вместе «неблагоприятными гидрометеорологическими явлениями».

Речь идёт о юго-западе Беларуси (Брестская, Гомельская и Гродненская области). Согласно прогнозу Белгидромета, там стоит ждать сильные ливни с грозами, ветер до 76 км/час (15-20 м/с). А жителям Гомельской области стоит также подготовиться к жаре до +30°C.

В метео-ТГ-канале «Метеовайб» уточнили, что все это произойдет из-за южного циклона, который сместится и будет влиять лишь на север Беларуси. А значит там стоит ждать кратковременные дожди. По югу же будет значительное потепление.

«Повезет лишь центру, где завтра преимущественно без осадков», — поделились прогнозном негосударственные синоптики. По данным ТГ-канала, на юге и западе Беларуси пройдут «кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни и шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с, в отдельных районах град».

Температура 22 июля, может быть такой:

Ночью местами туман, +13..+18°С.

Днём +24..+30°С, лишь по северу Витебской области +22..+23°С.

В Минске же ночью +14..+16°С, возможен туман.

Днём +26..+28°С, преимущественно без осадков.

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